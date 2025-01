Thông liên nhĩ - dị tật tim diễn biến âm thầm

Thông liên nhĩ là dị tật tim bẩm sinh khá phổ biến, thường diễn tiến âm thầm, nếu kích thước lỗ thông quá lớn có thể khiến trẻ chậm lớn, thở mệt, thường xuyên ho, viêm phổi tái phát nhiều lần.

"Thông liên nhĩ có thể dẫn tới những biến chứng tim, phổi nguy hiểm nếu bệnh nhân không được phát hiện và điều trị kịp thời", TS.BS Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh TP HCM, nói tại hội nghị quốc tế về can thiệp thông liên nhĩ, ngày 16/1. Dịp này, các bác sĩ từ nhiều trung tâm trong và ngoài nước thực hiện những ca thông liên nhĩ phức tạp, truyền hình ảnh trực tiếp để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm.

Thông liên nhĩ là tình trạng tồn tại một lỗ thủng bẩm sinh, thông thương giữa hai buồng tâm nhĩ. Lỗ thông này có thể nằm ở nhiều vị trí khác nhau trên vách liên nhĩ. Với kích thước nhỏ, bệnh thường diễn tiến âm thầm không triệu chứng, nhiều người chỉ phát hiện khi đã trưởng thành. Một số trường hợp đến lúc mang thai mới phát hiện bệnh, dẫn đến những rủi ro sức khỏe cho cả mẹ lẫn thai nhi.

Ở trẻ nhỏ, bệnh có thể gây bú khó, thở mệt, thường xuyên viêm phổi, khò khè, ho nhiều. Do đó, phụ huynh cần cảnh giác đi khám, siêu âm tim khi trẻ có những dấu hiệu này.

Bác sĩ Tín và êkíp Bệnh viện Nhi đồng 1 can thiệp tim bẩm sinh cho trẻ. Ảnh: Lê Phương

Theo bác sĩ Tín, thông liên nhĩ đứng hàng thứ hai, chiếm khoảng 10% các dị tật tim bẩm sinh. Trước đây, bệnh chủ yếu được điều trị bằng phẫu thuật. Ngày nay, can thiệp tim mạch nhi khoa với nhiều tiến bộ, giúp đa số các trường hợp thông liên nhĩ được giải quyết đơn giản hơn, tỷ lệ biến chứng và tử vong thấp hơn đáng kể so với phẫu thuật. Thậm chí, những trường hợp lỗ thông ở vị trí khó, phức tạp vẫn có thể can thiệp thành công.

Hiện, chưa rõ nguyên nhân gây thông liên nhĩ. Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh ở trẻ là người mẹ khi mang thai bị nhiễm rubella, tiếp xúc với chất kích thích, mắc tiểu đường hoặc lupus...

Lê Phương