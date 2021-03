Thống đốc New York từ chối từ chức

Thống đốc Cuomo tuyên bố sẽ không từ chức sau loạt cáo buộc quấy rối tình dục, bất chấp lời kêu gọi từ nhiều nghị sĩ Dân chủ.

"Tôi sẽ không từ chức. Tôi không làm những gì mình bị cáo buộc", Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói trong cuộc họp báo ngày 12/3, kêu gọi những người chỉ trích ông "hãy đợi sự thật" từ cuộc điều tra các cáo buộc quấy rối tình dục.

Thống đốc Cuomo lần đầu từ chối từ chức hồi tuần trước. Một cuộc điều tra chính thức được mở trong tuần này về cáo buộc của 6 phụ nữ rằng Cuomo đã quấy rối tình dục hoặc sờ soạng khiếm nhã.

Ngày càng nhiều đảng viên Dân chủ kêu gọi Thống đốc New York từ chức, bao gồm nữ hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, người cho rằng Cuomo không còn có thể lãnh đạo bang một cách hiệu quả.

Thống đốc Andrew Cuomo (áo nâu, chính giữa) trong cuộc họp báo tại thành phố New York, ngày 22/2. Ảnh: Reuters.

Cáo buộc mới nhất nhằm vào Cuomo cho biết Thống đốc New York "luồn tay vào dưới áo" một nữ nhân viên và chạm vào người này một cách "thô bạo" hồi cuối năm 2020 tại nhà riêng. Cáo buộc này được đánh giá là nghiêm trọng hơn các cáo buộc trước đó.

"Thông tin mới nhất này rất đáng báo động và làm dấy lên lo ngại về an toàn và tình trạng của các nhân viên trong chính quyền bang", hạ nghị sĩ Ocasio-Cortez và Jamaal Bowman cho biết trong một tuyên bố chung, đồng thời cho rằng Cuomo giấu dữ liệu về các ca tử vong do nCoV tại viện dưỡng lão ở New York.

"Chúng tôi tin những phụ nữ này. Chúng tôi tin rằng 55 thành viên của cơ quan lập pháp bang New York, bao gồm lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện bang, đã kết luận rằng Thống đốc Cuomo không còn có thể lãnh đạo hiệu quả khi đối mặt với quá nhiều thách thức", tuyên bố có đoạn.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler, cũng thuộc đảng Dân, cho biết các cuộc điều tra phải được thực hiện theo lộ trình, nhưng điều đó không có nghĩa là Cuomo nên tiếp tục tại vị.

"Những cáo buộc lặp đi lặp lại nhằm vào Thống đốc và cách đối phó của ông ấy khiến Cuomo không thể tiếp tục nắm quyền vào thời điểm này", Nalder cho biết trong thông cáo. "Thống đốc Cuomo đã đánh mất niềm tin của dân New York. Thống đốc Cuomo phải từ chức".

Cuomo xây dựng tên tuổi của mình với hình ảnh một thống đốc thẳng thắn trong đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên tại Mỹ. Tuy nhiên, các cáo buộc quấy rối tình dục là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của Thống đốc New York, bang có dân số đông thứ 4 nước Mỹ.

Việc tiếp tục tại vị ngày càng trở nên bất khả thi với Cuomo, người đã đảm nhận chức vụ thống đốc New York trong 10 năm. Carl Heastie, người đứng đầu hạ viện bang New York, sau cuộc gặp với các nhà lập pháp hôm 11/3 cho biết đã "ủy quyền cho Ủy ban Tư pháp của hạ viện bang bắt đầu xem xét bãi nhiệm" Cuomo.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)