Thống đốc New York thấy 'hổ thẹn'

Thống đốc New York Cuomo cảm thấy hổ thẹn và xin lỗi vì có hành động "gây khó chịu" cho các phụ nữ, nhưng tuyên bố sẽ không từ chức.

"Tôi nhận ra mình đã có những hành động khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Đó hoàn toàn là vô tình và tôi vô cùng xin lỗi về điều đó. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp, thành thật mà nói, tôi còn thấy rất hổ thẹn. Đây không phải những điều có thể nói ra dễ dàng", Thống đốc New York Andrew Cuomo nói trong cuộc họp báo hôm 3/3, đề cập đến việc ba phụ nữ cáo buộc ông có hành vi quấy rối tình dục.

Cuomo khẳng định hoàn toàn ủng hộ quyền lên tiếng của phụ nữ, cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục và kêu gọi người dân New York chờ kết quả trước khi đưa ra ý kiến.

Thống đốc New York Andrew Cuomo trong cuộc họp báo trực tuyến từ văn phòng hôm 3/3. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Cuomo khẳng định sẽ không từ chức vì ông được người dân bầu lên để phục vụ New York và bang này đang gặp rất nhiều vấn đề. "Chúng ta bị Covid-19 ảnh hưởng. Chúng ta đang khôi phục lại. Chúng ta có thành phố New York đang nghiêng ngả và bức tranh tài chính ảm đạm. Chúng ta còn phải tiêm vaccine. Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục làm công việc mà người dân đã tin tưởng giao phó", ông nói.

Thống đốc New York gần đây liên tiếp bị các phụ nữ lên tiếng tố cáo hành vi quấy rối tình dục. Cựu cố vấn kinh tế Lindsey Boylan tố Cuomo "động chạm", trong khi cựu cố vấn chính sách y tế cáo buộc ông những câu hỏi mang tính xâm hại cá nhân như "cô đã từng quan hệ với đàn ông lớn tuổi hay chưa".

Người phụ nữ thứ ba, Anna Ruch, 33 tuổi, từng gặp Thống đốc New York tại một đám cưới năm 2019, cũng tố ông động chạm lên người cô khi chưa hỏi ý kiến. Bức ảnh chụp Cuomo đặt tay lên má Ruch trong khi cô lộ rõ nét mặt khó chịu sau đó được lan truyền rộng rãi.

Thống đốc New York giải thích bức ảnh chỉ là "cách chào thông thường" của ông với tất cả mọi người, song ông cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương Ruch, thừa nhận hành vi động chạm của mình không đúng đắn ngay cả khi ông vốn chỉ có ý tốt.

"Tôi không hề biết khi ấy mình đã khiến ai đó khó chịu. Tôi chắc chắn không bao giờ có ý định xúc phạm, gây tổn hại hay khiến bất cứ ai đau khổ", Cuomo nhấn mạnh.

Trước khi bị cáo buộc quấy rối tình dục, Thống đốc 63 tuổi cũng đối mặt cuộc điều tra về việc xử lý số liệu Covid-19. Cuộc điều tra của văn phòng tổng chưởng lý New York cho thấy chính quyền Cuomo đã báo cáo ca tử vong do Covid-19 ở viện dưỡng lão thấp hơn 50% so với thực tế.

Ngọc Ánh (Theo NPR)