Thêm phụ nữ tố Thống đốc New York quấy rối tình dục

Cựu cố vấn y tế Charlotte Bennett cáo buộc Thống đốc New York quấy rối tình dục cô, sau khi một nữ trợ lý tố ông có hành vi tương tự.

Bennett, 25 tuổi, ngày 27/2 cho biết Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hồi tháng 6/2020 tuyên bố ông "cởi mở với việc hẹn hò những cô gái ngoài 20 tuổi". Chính trị gia 63 tuổi khi đó hỏi Bennett rằng cô có nghĩ tuổi tác tạo nên sự khác biệt trong các mối quan hệ lãng mạn hay không, New York Times đưa tin.

Dù Cuomo không tìm cách chạm vào Bennett, cựu cố vấn y tế của Thống đốc New York cho biết cô "hiểu rằng Thống đốc muốn ngủ với tôi và cảm thấy khó chịu lẫn sợ hãi khủng khiếp".

Bennett cho biết đã nói chuyện với chánh văn phòng và cố vấn pháp lý của Cuomo, người này sau đó chuyển cô tới làm việc trong tòa nhà khác. Bennett nói rất vui với công việc mới và quyết định không đòi điều tra.

Cựu cố vấn y tế New York Charlotte Bennett. Ảnh: Daily News.

Trong thông cáo ngày 27/2, Cuomo cho biết "không bao giờ tiến tới với Bennett và không bao giờ có ý đồ hành xử theo những cách không phù hợp" với cô, thay vào đó muốn hỗ trợ cựu cố vấn y tế khi cô nói từng bị tấn công tình dục.

Thống đốc Cuomo kêu gọi "xem xét đầy đủ và kỹ lưỡng" các cáo buộc này. "Tôi yêu cầu mọi người dân New York chờ đợi kết quả của cuộc điều tra để họ hiểu về sự việc trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào", Cuomo cho biết.

Đây là lần thứ hai trong tuần Thống đốc Cuomo bị cáo buộc quấy rối tình dục. Một cựu cố vấn khác của Cuomo là Lindsey Boylan cáo buộc Thống đốc New York quấy rối cô vào năm 2015-2018. Boylan, 36 tuổi, cáo buộc Cuomo hôn cô mà không được sự đồng thuận, đề nghị cô chơi bài thoát y và "cố tình chạm vào lưng dưới, tay và chân" của cựu cố vấn này.

Thống đốc Cuomo được dư luận Mỹ quan tâm hồi đầu năm ngoái khi thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp báo của bang New York về tình hình Covid-19. Trong những cuộc họp báo như vậy, Cuomo được đánh giá là "có cách nói chuyện thẳng thắng và đầy thông cảm", trái ngược với cách tiếp cận phủ nhận đại dịch của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó.

Các cáo buộc quấy rối tình dục nhằm vào Cuomo xuất hiện khi Thống đốc New York đối mặt áp lực ngày càng tăng liên quan đến việc xử lý các cụm dịch Covid-19 trong viện dưỡng lão của bang.

Charlotte Bennett trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ngày 27/2. Ảnh: NY Times.

Bennett dẫn lại bài đăng của Boylan trên Twitter và kêu gọi mọi người "đọc câu chuyện đó" để hiểu hơn về những gì xảy ra trong chính quyền của Cuomo. Văn phòng Thống đốc bang New York ra thông cáo cho biết "những tuyên bố về hành vi không phù hợp mà Boylan đưa ra là sai sự thật hoàn toàn".

Tuy nhiên, Thị trưởng New York Bill de Blasio cùng nhiều chính trị gia kêu gọi mở cuộc điều tra về những cáo buộc quấy rối tình dục nhằm vào Thống đốc New York. Cuomo đảm nhận chức vụ Thống đốc New York trong 10 năm qua, nhiệm kỳ thứ ba của ông dự kiến kết thúc năm 2022.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)