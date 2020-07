Thống đốc Mỹ kêu gọi hiến huyết tương chữa Covid-19

Thống đốc bang Florida, Mỹ, kêu gọi những người mắc Covid-19 đã hồi phục hiến huyết tương để cứu các bệnh nhân khi bệnh viện quá tải và thiếu thuốc.

Thống đốc Ron DeSantis, người đang đối mặt với chỉ trích vì cách ứng phó với đại dịch và từ chối ra lệnh người dân đeo khẩu trang, đã bị một nhóm người biểu tình hò hét phản đối khi đưa ra lời kêu gọi trên tại trung tâm hiến máu OneBlood ở thành phố Orlando hôm 20/7.

Bất chấp họ đập cửa, ông DeSantis đề nghị người Florida thực hiện xét nghiệm kháng thể và hiến huyết tương nếu họ dương tính với nCoV.

"Có những người nhiễm nCoV không có triệu chứng từ 1-2 tháng trước sẽ có những kháng thể có thể được dùng để chữa bệnh", thống đốc Cộng hòa nói.

Thống đốc Ron DeSantis kêu gọi hiến huyết tương chữa Covid-19 tại trung tâm hiến máu OneBlood ở thành phố Orlando hôm 20/7. Ảnh: WFTV

Huyết tương có thể giúp những người nhiễm nCoV phát triển kháng thể trong máu chống lại virus. Việc nhận huyết tương đã cho thấy kết quả khả quan ở các bệnh nhân.

"Nhu cầu hiện nay là chưa từng có, đó là một cánh cửa tuần hoàn", chủ tịch của OneBlood, George Scholl, nói.

Tình hình dịch bệnh ở bang Florida đang trở nên nghiêm trọng với hơn 9.500 người nhập viện và chỉ 18% giường bệnh điều trị tích cực còn trống. Dòng người xếp hàng chờ được xét nghiệm có thể kéo dài hơn một km và 7-10 ngày sau mới có kết quả. Trong khoảng thời gian đó, những người mang virus dễ dàng lây nhiễm cho nhiều người khác.

Hôm 20/7, Florida báo cáo hơn 10.300 ca nhiễm nCoV mới và 90 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 360.000 và số người chết lên hơn 5.000 tại tâm dịch mới của Mỹ.

Cuối tuần qua, thống đốc DeSantis cho biết các bệnh viện Florida chuẩn bị tiếp nhận 30.000 lọ thuốc chống virus Remdesivir. Thuốc này từng được dùng để chữa Ebola và đang được các bệnh viện sử dụng trong điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Ông ca ngợi tỷ lệ tử vong do dịch bệnh ở Florida tương đương 1,5% là thấp so với bình quân toàn quốc do bệnh nhân có nhiều lựa chọn điều trị. Hầu hết các ca nhiễm không triệu chứng và giới chức đang nỗ lực để trả kết quả xét nghiệm nhanh hơn.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 3,9 triệu ca nhiễm và gần 144.000 người chết. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ ước tính ít nhất 40% số người nhiễm nCoV tại Mỹ không có triệu chứng, đồng nghĩa hàng nghìn người dân có thể đang lây nhiễm cho những người khác mà không hay biết.

Anh Ngọc (Theo AFP)