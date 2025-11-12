Thống đốc bang California phản đối chính sách phản khí hậu của ông Trump

Thống đốc California Gavin Newsom chỉ trích việc đảo ngược chính sách khí hậu của Tổng thống Trump là "ngu ngốc", khi dự COP 30.

Dù chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận không cử quan chức nào tham dự hội nghị khí hậu COP 30 tại Brazil, Gavin Newsom - Thống đốc bang California - vẫn dẫn đầu một phái đoàn riêng lẻ tham dự sự kiện thường niên này của Liên Hợp Quốc.

Chia sẻ trước báo giới ngày 11/11, ông Newsom chỉ trích chính sách của Tổng thống Donald Trump là "ngu ngốc" khi đảo ngược đường lối khí hậu của chính phủ liên bang. Đồng thời, Thống đốc khẳng định California tiếp tục ưu tiên công nghệ xanh.

Gavin Newsom, Thống đốc California dự Hội nghị COP30, tại Belem, Brazil, ngày 11/11. Ảnh: Reuters

Newsom là một trong 24 thống đốc tham gia Liên minh Khí hậu Mỹ, nhóm đại diện cho hơn một nửa dân số nước này, tuyên bố ủng hộ hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nếu tính riêng California, họ sẽ là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đưa bang này thành nhân tố chủ chốt trong các tác động đến thị trường và chính sách năng lượng. Thêm vào đó, Thống đốc bang California được cho là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2028.

Mặc dù Đảng Dân chủ từ lâu coi biến đổi khí hậu là một phần trọng tâm trong các ưu tiên chính sách, Newsom cho rằng cần thay đổi thông điệp để tiếp cận đa số người dân. Ví dụ, thông điệp nên đơn giản và tập trung vào chi phí sinh hoạt, những khó khăn mà các hộ gia đình Mỹ đang phải đối mặt do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.

"Biến đổi khí hậu có vẻ trừu tượng. Chúng ta cần nói chuyện bằng những thuật ngữ mà mọi người đều hiểu, liên quan đến con người, địa điểm, lối sống và truyền thống", ông Newsom nói.

Trước đó, cựu Tổng thống Joe Biden đã cố gắng quảng bá các chính sách khí hậu của mình như lợi ích cho việc làm và nền kinh tế, nhưng không được cử tri đón nhận. Sau đó, ông Biden đã rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử đầy khó khăn, còn bà Kamala Harris thất bại trước ông Trump trong cuộc đua và Nhà Trắng năm ngoái.

Thống đốc bang Califonia cho rằng ông Trump đã sai lầm khi coi vấn đề biến đổi khí hậu là một "trò lừa bịp" và đấu tranh để thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, gây ô nhiễm toàn cầu.

Washington phớt lờ hội nghị thượng đỉnh COP 30. Ngược lại, California có chính sách biến đổi khí hậu tham vọng bậc nhất thế giới, gồm mục tiêu phi carbon hóa kinh tế vào năm 2045 và cấm bán ôtô xăng mới vào 2035.

Thực tế, việc thiếu vắng chính quyền ông Trump tại COP 30 giúp nhiều người thở phào.

Christina Figueres, cựu thư ký điều hành của Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), nói việc Mỹ vắng mặt trong các cuộc đàm phán "thực ra lại là một điều tốt".

Tháng trước, kế hoạch thu phí khí thải tàu biển của Liên Hợp Quốc đổ bể bởi chính quyền ông Trump đe dọa cấm tàu cập cảng, hạn chế visa các nước ủng hộ phí trên. Xét hành vi này, ông Newsom nói sự hiện diện của Mỹ có thể là một mối đe dọa với hội nghị. Ông thêm rằng việc ông Trump vắng mặt tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo địa phương tham gia sâu vào việc đàm phán chính sách khí hậu.

Bảo Bảo (theo Reuters, The Guardian)