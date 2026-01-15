Thông điệp 'ngoại giao chơi trống' của lãnh đạo Nhật - Hàn

Thủ tướng Nhật và Tổng thống Hàn Quốc cùng nhau đánh trống trình diễn hai bài hát K-pop, thể hiện sự cải thiện quan hệ song phương sau giai đoạn căng thẳng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chiều 13/1 đến tỉnh Nara, miền trung Nhật Bản, bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Sanae Takaichi. Đây là lần thứ hai lãnh đạo hai nước gặp trực tiếp từ khi họ nhậm chức. Sau nhiều giờ thảo luận về nhiều vấn đề, như vũ khí hạt nhân, khoáng sản, an ninh kinh tế, và họp báo chung, bà Takaichi đã mời ông Lee tham gia một màn biểu diễn ngẫu hứng.

Bên trong phòng hội nghị tại khách sạn, hai lãnh đạo ngồi trước hai bộ trống. Bà Takaichi, có kinh nghiệm chơi trống từ thời đại học, đã hướng dẫn ông Lee cách sử dụng nhạc cụ. Hai lãnh đạo mặc áo đôi màu xanh nước biển do Nhật Bản chuẩn bị, rồi cùng trình diễn hai bài hát K-pop Dynamite và Golden. Một nhóm trợ lý đứng xem nhiệt tình vỗ tay suốt buổi biểu diễn kéo dài khoảng 20 phút.

"Bắt kịp giai điệu không dễ chút nào, đúng không bà?", ông Lee nói.

"Không, không, không. Ông đã làm rất tốt! Thật ấn tượng", bà Takaichi đáp lại.

Hoạt động bên lề này được truyền thông mô tả là "ngoại giao chơi trống". Sự kiện mang tính biểu tượng, cho thấy mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang ấm lên, giữa lúc thế giới có nhiều biến động địa chính trị và bất ổn kinh tế.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng nhau chơi trống ở Nara hôm 13/1. Ảnh: AFP

Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia láng giềng ở Đông Á, nhưng chưa thể xây dựng một mối quan hệ gắn bó do bất đồng về những vấn đề mang tính lịch sử giai đoạn 1910-1945. Sự hiềm khích này từng được dự báo là khó hóa giải khi ông Lee và bà Takaichi nhậm chức năm ngoái.

Ông Lee đại diện cho đảng Dân chủ, vốn dè dặt trước việc thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản, còn bà Takaichi cho rằng những tội ác do lực lượng quân sự Nhật gây ra trong Thế chiến II ở bán đảo Triều Tiên đã "bị thổi phồng".

Trong bối cảnh tình hình Đông Á trở nên căng thẳng trong vài tháng gần đây, ông Lee cùng bà Takaichi đều thể hiện họ không muốn để lịch sử cản trở một quan hệ đối tác chặt chẽ hơn. Nữ lãnh đạo Nhật Bản đã đích thân đón Tổng thống Hàn Quốc tại nơi ông lưu trú và cúi người 90 độ, cử chỉ thể hiện sự tôn trọng.

"Chúng tôi thật sự không biết phải ứng xử thế nào cho phải phép khi bà phá lệ đón tiếp chúng tôi như vậy", ông Lee nói. "Không chỉ công chúng Nhật Bản, người dân Hàn Quốc cũng sẽ vô cùng cảm kích trước cử chỉ như vậy từ bà".

Tại cuộc gặp ngày 13/1, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết phối hợp trên nhiều lĩnh vực, từ trấn áp tội phạm có tổ chức đến tinh giản và bảo đảm chuỗi cung ứng. Hai bên cũng tái khẳng định sẽ duy trì cơ chế hợp tác an ninh ba bên tại Thái Bình Dương với Mỹ, được thiết lập vào năm 2023.

"Bắt đầu từ chuyến thăm này, tôi hy vọng có thể đưa quan hệ Nhật - Hàn lên những tầm cao mới", bà Takaichi phát biểu tại cuộc họp báo chung.

Mira Rapp-Hooper, nhà nghiên cứu tại công ty tư vấn chiến lược The Asia Group, đánh giá màn "ngoại giao chơi trống" sau đó chính là "nước đi khôn khéo của cả hai lãnh đạo". Theo Rapp-Hooper, điều đó phản ánh thực tế rằng "trọng tâm chính trị ở hai nước đã dịch chuyển về hướng trung dung hơn, xoay quanh việc duy trì quan hệ đối tác".

"Họ hiểu rằng Nhật Bản và Hàn Quốc giờ đây là những đối tác thiết yếu của nhau", bà Rapp-Hooper nói. "Việc điều đó diễn ra giữa lúc những nền tảng cơ bản của trật tự quốc tế đang dịch chuyển ngay dưới chân họ lại càng đáng chú ý hơn".

Tổng thống Hàn Quốc cùng Thủ tướng Nhật Bản chơi trống Tổng thống Lee và Thủ tướng Takaichi cùng nhau chơi trống hôm 13/1. Video: YouTube/PM's Office of Japan

Thủ tướng Takaichi ngày 13/1 viết trên X rằng ý tưởng cùng chơi trống được bà chuẩn bị khi nhớ ra rằng Tổng thống Lee từng nói chơi trống là "ước mơ của ông" trong lần gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo bên lề Hội nghị cấp cao APEC năm 2025 ở Hàn Quốc.

Bà Takaichi không tiếc lời khen ngợi ông Lee về màn biểu diễn. "Ngài Tổng thống đã làm chủ việc chơi trống chỉ sau 5-10 phút", nữ lãnh đạo Nhật Bản nói.

Về phần mình, ông Lee cho biết buổi biểu diễn ban đầu "có phần gượng gạo, nhưng càng chơi thì âm thanh càng hòa quyện thành một".

"Chúng tôi có lúc chưa thật đều nhịp, nhưng luôn cố gắng giữ sự đồng điệu", ông viết trên X. "Và cũng như vậy, chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực xây dựng một mối quan hệ mang tính hướng tới tương lai giữa hai quốc gia".

Chuyến công du đến cố đô Nara của Tổng thống Lee còn bao gồm điểm dừng chân tại Horyuji, ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng với kiến trúc và các hiện vật chịu ảnh hưởng của văn hóa Baekje, vương triều cổ đại ở tây nam bán đảo Triều Tiên.

Horyuji đang lưu giữ pho tượng Baekje Kannon, còn được gọi là Kudara Kannon, tác phẩm được nhiều người tin là mang đậm dấu ấn nghệ thuật của vương quốc Baekje cổ đại. Bà Takaichi và ông Lee đã cùng tham quan chùa trong sáng 14/1.

Khi đến nơi, Tổng thống Hàn Quốc bắt tay Thủ tướng Nhật Bản đang đứng chờ sẵn, trao đổi vài câu ngắn gọn rồi cùng bà bước vào khuôn viên chùa.

"Bà có thường xuyên đến đây không? Hồi còn trẻ bà có từng tới đây trong các chuyến tham quan của trường không?", ông Lee quay sang nữ lãnh đạo Nhật Bản hỏi.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bắt tay tại chùa Horyuji ở Ikaruga, Nara, ngày 14/1. Ảnh: AFP

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 14/1 cho biết kết quả ý nghĩa nhất trong chuyến công du của Tổng thống Lee là "tình bạn cá nhân và sự tin cậy" mà lãnh đạo hai nước đã xây dựng.

"Hai bên nhất trí rằng ngay cả khi trong tương lai phát sinh những vấn đề khó khăn, chúng ta vẫn nên cùng nhau giải quyết trên nền tảng hữu nghị và lòng tin", ông Wi nói.

Như Tâm (Theo CNN, Korea Herald, Japan Times)