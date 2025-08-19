Thông điệp của ông Zelensky từ bộ trang phục kiểu mới

Bị chỉ trích vì mặc đồ kiểu quân đội tới Nhà Trắng hồi tháng 2, ông Zelensky nhận ra đôi khi trang phục cũng là cách gửi đi thông điệp tới người đối thoại.

Sau cuộc gặp được đánh giá là "thảm họa ngoại giao" hồi cuối tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8 trở lại Nhà Trắng với diện mạo khác biệt. Thay vì bộ đồ kiểu quân sự quen thuộc và từng gây nhiều bàn tán, ông Zelensky lần này xuất hiện với trang phục mang phong cách chính khách hơn gồm áo khoác đen, áo sơ mi đen và quần tây đen.

"Tôi thích nó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người đồng cấp Ukraine, thể hiện sự hài lòng với phong cách trang phục mới của ông Zelensky.

Lời khen có vẻ bâng quơ của ông Trump thực tế lại mang nhiều ý nghĩa, theo giới quan sát. Cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2 đã nhanh chóng trở nên căng thẳng khi hai bên đấu khẩu gay gắt. Khi đó, Brian Glenn, phóng viên Mỹ của kênh Real America’s Voice, đã chỉ trích ông Zelensky không mặc vest đến Nhà Trắng.

"Tại sao ông không mặc vest? Ông đang ở văn phòng cấp cao nhất ở đất nước này mà lại từ chối mặc vest ư? Ông có vest không? Nhiều người Mỹ cảm thấy phiền lòng khi ông thiếu tôn trọng sự trang nghiêm của văn phòng này", Glenn nói.

Tổng thống Zelensky (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Nhà Trắng ngày 28/2. Ảnh: AFP

Câu nói của Glenn dành cho lãnh đạo Ukraine khi đó khiến Phó tổng thống Mỹ JD Vance bật cười, nhưng ông sau đó cũng phê phán ông Zelensky thiếu tôn trọng Tổng thống Trump.

Dù ông Zelensky khi đó nói rằng sẽ mặc vest "sau khi cuộc chiến kết thúc", nhiều người cho rằng căng thẳng về lựa chọn trang phục của Tổng thống Ukraine là một trong những nguyên nhân khiến cuộc gặp trở thành thảm họa. Vốn là người trọng hình thức, ông Trump xem đây là dấu hiệu về sự thiếu tôn trọng của lãnh đạo một quốc gia nhỏ đang tới xin Mỹ giúp đỡ.

Một số quan chức chính quyền khi đó nhận xét trang phục của ông Zelensky là biểu tượng cho việc từ chối nhượng bộ trước Nhà Trắng. Cuộc gặp kết thúc với lời chỉ trích của ông Trump rằng Ukraine "vô ơn" trước sự giúp đỡ của Mỹ và "đang đánh cược với Thế chiến III". Các cuộc hội đàm song phương khác trong ngày đều bị hủy và ông Zelensky đã được yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng.

Kể từ khi xung đột với Nga bùng phát cuối tháng 2/2022, ông Zelensky chủ yếu mặc những bộ quần áo đậm chất lính, như áo phông màu nâu và xanh ôliu, quần áo rằn ri và bốt quân đội. Phong cách trang phục này không trang trọng, nhưng ông cho rằng một lãnh đạo thời chiến không nên quá câu nệ hình thức. Tuy nhiên, thực tế chứng minh cách ăn mặc này đôi khi lại gây bất lợi cho ông và cả đất nước Ukraine.

Ông đã có những điều chỉnh về trang phục sau cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng. Khi dự tang lễ Giáo hoàng Francis hồi tháng 4, ông mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài bộ trang phục cùng tông. Hồi tháng 6, ông mặc blazer bên ngoài áo sơ mi có cổ, quần âu và bốt quân đội, tất cả đều màu đen, khi đến hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan.

Lựa chọn trang phục cho cuộc gặp ngày 18/8 tại Nhà Trắng với ông Trump được coi là một thách thức không nhỏ của ông Zelensky. Nếu vẫn duy trì phong cách nhà binh cũ, ông sẽ có nguy cơ chọc giận Tổng thống Mỹ và gây ra những hệ lụy khôn lường. Nhưng nếu trang phục quá chỉn chu, chải chuốt, ông lại đi ngược lại với tuyên bố trước đây của mình rằng sẽ chỉ "diện vest khi chiến sự kết thúc".

Hai nguồn tin của Axios cho biết trước cuộc gặp, Nhà Trắng đã hỏi quan chức Ukraine liệu ông Zelensky có mặc vest hay không. Một số cố vấn của ông Trump đùa rằng "sẽ là tín hiệu cho hòa bình" nếu lãnh đạo Ukraine ăn mặc trang trọng trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ.

Nhà thiết kế Viktor Anisimov của Ukraine dường như đã tìm ra lời giải cho bài toán này bằng một chút thay đổi tinh tế trên áo khoác ông Zelensky mặc đến Nhà Trắng ngày 18/8. Anisimov đã thêm các đường xẻ ở lưng và tay áo để "thay đổi một chút hình ảnh của Tổng thống theo phong cách dân sự hơn, trong khi vẫn giữ những nét đặc trưng của quân đội".

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky (phải) tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Tờ Kyiv Post và Ukraine Elle cho rằng trang phục của ông Zelensky trong cuộc gặp ông Trump lần này không hẳn là vest và vẫn tối màu, nhưng nó rõ ràng đã trang trọng hơn so với quần áo thường ngày của ông, thể hiện sự tôn trọng nhiều hơn đối với lãnh đạo Mỹ.

Một số nhà quan sát nhận xét bộ trang phục màu đen cũng truyền tải phần nào về tình hình không mấy lạc quan ở đất nước Ukraine, đồng thời vẫn thể hiện được hình ảnh lãnh đạo thời chiến.

"Mặc dù trang trọng hơn những gì ông ấy từng mặc, nó vẫn cho thấy không phải mọi thứ đều ổn ở một phần của thế giới", Jacob Neiheisel, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Buffalo, nói và so sánh trang phục của ông Zelensky giống bộ đồ thời chiến của cựu thủ tướng Anh Winston Churchill trong Thế chiến II.

"Với những lời chỉ trích mà ông ấy đã nhận từ chính quyền Trump trong cuộc gặp trước về phong cách ăn mặc, tôi tin ông Zelensky đang thể hiện bản thân sẵn lòng thay đổi một chút để phù hợp với truyền thống và vì lợi ích của đất nước", Neiheisel nói thêm.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 18/8 được đánh giá rất quan trọng với ông Zelensky và Kiev, khi Tổng thống Trump gần đây đổi lập trường, ủng hộ một thỏa thuận hòa bình toàn diện thay vì lệnh ngừng bắn trong xung đột Nga - Ukraine. Ông Trump cuối tuần trước vừa có hội nghị thượng đỉnh được đánh giá tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Ông Zelensky nói đùa về mặc âu phục tại Nhà Trắng Tổng thống Trump tán thành khi phóng viên khen trang phục của ông Zelensky ở Nhà Trắng. Video: X/RapidResponse47

Sự thay đổi của ông Zelensky dường như đã có hiệu quả. Ngoài lời khen ngợi của ông Trump, phóng viên Glenn cũng nhận xét tích cực về trang phục của lãnh đạo Ukraine.

"Thưa Tổng thống Zelensky, ông trông thật tuyệt trong bộ đồ này. Trông ông rất bảnh", Glenn nói.

Ông chủ Nhà Trắng thêm rằng ông đã nói với lãnh đạo Ukraine điều tương tự. "Thật tuyệt vời phải không? Đó chính là người đã công kích ông lần trước đó", ông Trump nói, chỉ tay về phía Glenn.

Tổng thống Ukraine cũng trả lời lại một cách dí dỏm. "Nhưng ông vẫn mặc bộ đồ cũ. Ông thấy không tôi đã thay đổi, còn ông thì không", ông Zelensky nói với Glenn, khiến mọi người có mặt trong căn phòng bật cười.

Thùy Lâm (Theo WSJ, Washington Post, Independent)