Thomas ngược dòng đoạt The Players Championship

Justin Thomas cán đích ở điểm -14, lĩnh 2,7 triệu USD cho chức vô địch The Players Championship - sự kiện chủ lực của PGA Tour - hôm 14/3.

Thomas đánh 64 gậy ở vòng cuối The Players Championship Màn trình diễn của Thomas ở vòng cuối The Players hôm 14/3.

Đây là cuộc ngược dòng ngoạn mục của Thomas. Bởi sau 27 hố, anh vẫn ngoài vạch cắt loại. Khi được vé đấu cuối tuần, anh đột phá lên T3 ở điểm -10 nhờ 64 gậy vòng áp chót. Và sau 54 hố, golfer Mỹ sinh năm 1993 kém ba gậy so với Lee Westwood ở đỉnh bảng trong khi đồng hương Bryson DeChambeau đứng thứ hai với điểm -11.

Với chức vô địch hôm qua – thứ 14 ở PGA Tour, Thomas lên nhì bảng xếp hạng thế giới (OWGR) đồng thời cùng Tiger Woods, Henrik Stenson và Rory McIlroy thành bộ tứ đoạt nhóm giải danh giá gồm The Players, major, sự kiện thuộc nhóm World Golf Championship và FedEx Cup.

Thomas mừng chiếc cup danh giá sau màn ngược dòng ngoạn mục để vô địch The Players Championship 2021. Ảnh: AFP

Ngày bế mạc trên sân Stadium, par72 thuộc tổ hợp golf TPC Sawgrass, Westwood và DeChambeau xuất phát lượt cuối từ hố 1 còn Thomas đi trước một hố. Xong nửa đầu vòng, Thomas xem như "hoà vốn" với chuỗi par từ lúc nhập cuộc, bogey hố 8 và birdie hố 9.

Trong khi đó, Westwood và DeChambeau đều hỏng việc ở hố 4 par4, dài 382 yard. Đầu hố này, Westwood phát vào bẫy nước rồi bogey cuối hố bằng cú putt 2,4 mét. Đó là bogey thứ hai qua ba hố. Còn DeChambeau dùng gậy hybrid, vát đầu bóng nên chỉ đi được 140 yard và vướng nước.

"Chẳng hiểu có chuyện gì. Tôi chưa từng bị thế", DeChambeau nói với caddie riêng.

Sau khi thả bóng cách 237 yard kèm một gậy phạt, DeChambeau dùng gậy sắt số 5 nhưng lệch phải mục tiêu đến 40 yard rồi chốt hố double bogey.

Sau sơ suất hố 4, DeChambeau đánh phập phù. Westwood cũng thế.

Tuy nhiên, sang nửa sau sân, Thomas đột biến phong độ với birdie-eagle-birdie từ hố 10 đến 12, trong đó eagle tại hố 11 bằng cú gạt trong tầm sáu mét.

Năm hố tiếp theo, anh có hai pha chốt hố then chốt, đều cách 15 mét – cú đầu ghi birdie hố 16 để lên đỉnh bảng còn cú sau giữ par hố 17 với green hình ốc đảo khó khét tiếng thế giới. Sau eagle hố 16, DeChambeau còn cửa cạnh tranh do kém Thomas hai gậy. Nhưng chính điểm par hố áp chót, Thomas loại đối thủ cùng tuổi khỏi cuộc chơi.

Westwood rời hố 14 với điểm birdie đồng thời chia sẻ đỉnh bảng với Thomas. Nhưng đến hố 16 par5, golfer Anh 47 tuổi gặp bất lợi khi phát trúng cây sồi to còn bóng sau đó vào bẫy cát. Cựu số một thế giới không major lại vướng cát trước green trong cú thứ ba. Sau đó, anh giữ par nhờ thoát lên cách hố 1,5 mét.

Lee Westwood tung gậy sau cú đánh từ bẫy cát hố 15 vòng cuối The Players Championship hôm 14/3. Ảnh: AP

Sang hố 17, Westwood phát lên green nhưng cú putt tìm birdie cách 14 mét lại vượt miệng hố đến 2,1 mét. Ở cự li này, anh phải thêm hai putt mới xong việc – bogey.

Thomas có phần may ở hố 18, khi cú phát bóng đi uốn từ phải sang trái, đập vào khu cỏ rough sát hồ nước rồi lăn vào fairway:

Cách 125 yard, nhưng anh chỉ lên sát green – lần đầu từ lúc nhập cuộc, cách hố gần tám mét. Từ vị trí đó, Thomas giữ par sau hai putt.

"Hôm nay tôi vất vả vùng lên. Về hiệu quả xử lý từ khu phát bóng đến green, đây có lẽ là một trong những trận hay nhất đời tôi", Thomas chia sẻ trên Golf Channel. Ngày về đích, anh phát bình quân 298,7 yard, trúng 12 fairway và lên green theo chuẩn 17 hố.

Westwood chốt vòng bằng điểm birdie và về nhì ở điểm -13, lĩnh 1,635 triệu USD.

DeChambeau về T3 (điểm -12) cùng Brian Harman, mỗi người nhận 885.000 USD.

Top 20 chung cuộc ghi nhận hai đại diện châu Á gồm Kim Si Woo đứng T9 và Im Sung-jae ở T17.

Trong golf, The Players được giới chuyên môn đánh giá là "major không chính danh", bên cạnh bộ tứ truyền thống gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open Championship.

Quốc Huy tổng hợp