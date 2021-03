Nhà vô địch PGA Tour chịu phạt vì mẹ

Sau cuộc gọi của mẹ từ Na Uy, Viktor Hovland chủ động nhận phạm luật và lĩnh phạt hai gậy rồi bị cắt loại ở vòng hai The Players Championship hôm 12/3.

Viktor Hovland chip bóng lên green ở hố chín vòng hai The Players Championship hôm 12/3. Ảnh: AP

Hovland sinh năm 1997, lên PGA Tour từ 2019, đoạt hai chức vô địch chỉ trong năm sau. Tuần này, anh lần đầu dự The Players Championship - sự kiện chủ lực của PGA Tour - với quỹ thưởng 15 triệu USD trên sân Stadium, par72 thuộc tổ hợp golf TPC Sawgrass tại Florida.

Hôm 11/3, golfer sinh năm 1997 đánh 70 gậy vòng mở màn. Xong trận, anh ký xác nhận bảng điểm rồi rời sân. Trên đường ra bãi xe, anh nhận điện thoại từ mẹ - Galina - đang ở quê nhà. Trong cuộc nói chuyện ngắn, bà hỏi con trai về khả năng bị phạt ở hố 15. "Ý mẹ là sao ạ?", Hovland hỏi. "À, con đặt lại vật đánh dấu bóng không đúng chỗ", Galina đáp.

Hovland ngắt máy và báo ngay tổ trọng tài. Họ "mổ băng" và xác nhận anh bị phạt hai gậy do đánh bóng nhầm chỗ, theo điều 14.7 trong luật golf.

Bởi trên green hố 15, Hovland dời vật đánh dấu vị trí bóng sang trái, tương đương một đầu gậy gạt để dọn đường cho đấu thủ cùng nhóm Justin Thomas chốt hố trước. Thomas xong việc, Hovland không đặt lại chỗ cũ mà còn lệch thêm sang trái khoảng cách tương đương trước đó.

Từ vị trí mới, anh giữ par, cách hố 0,9 mét. Hovland không tự phát hiện lỗi chuyên môn cho đến khi nghe điện thoại từ Mẹ.

Theo luật cũ, Hovland bị loại vì ghi sai bảng điểm. Nhưng luật mới không tính yếu tố này nên anh chỉ bị phạt hai gậy. Do đó, thành tích vòng đầu của Hovland từ 70 thành 72 gậy. Nhưng hai gậy thêm ấy lại thêm "thiệt hại đắt giá" về sau. Bởi từ điểm -2, Hovland xuống điểm even par – ngay vạch cắt loại dự kiến. Chặng tiếp theo, Hovland đánh 74 gậy nên đạt điểm +2 sau 36 hố còn điểm cắt loại chính thức vẫn even par.

"Tôi đã bỏ qua sự cố luật vòng đầu. Tiếc là vòng sau tôi có cơ hội nhưng không thể cải thiện thành tích", Hovland nói trên Golf Channel. Hôm qua, anh ghi hai birdie qua bốn hố đầu vòng nhưng đánh phập phù từ sau double bogey hố 5. Từ hố 6 đến 18, anh chỉ một birdie nhưng đến ba bogey.

Quốc Huy tổng hợp