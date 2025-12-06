Thời xuân sắc của Celine Dion

Theo Forbes, diva Celine Dion có một năm im ắng, dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Ca sĩ tiếp tục chiến đấu hội chứng người cứng (Stiff Person Syndrome) - căn bệnh khiến cô gián đoạn sự nghiệp. So với năm 2024, cô không có nhiều hoạt động nổi bật, thi thoảng đóng quảng cáo và quay video gửi đến khán giả mỗi dịp đặc biệt.
Dù ít xuất hiện, Celine thường đăng ảnh thời trẻ trên trang cá nhân. Dưới các bài đăng, nhiều người hâm mộ cho biết hoài niệm khi nhìn lại loạt ảnh của danh ca.
Celine Dion là một trong ba diva có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, cùng Whitney Houston và Mariah Carey. 45 năm trong nghề, cô giành năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.
Tháng 8, nghệ sĩ đăng ảnh năm 16 tuổi, ôn kỷ niệm 41 năm ra mắt album thứ sáu bằng tiếng Pháp - Mélanie. Cô có buổi quảng bá đĩa nhạc cùng bố mẹ tại khách sạn Hôtel Bonaventure, Montréal, năm 1984.
Hôm 13/11, cô chia sẻ lại buổi diễn Where Does My Heart Beat Now thuộc album Unison lúc 23 tuổi trên kênh BBC, đánh dấu 35 năm phát hành nhạc phẩm.
Nghệ sĩ sinh năm 1968 tại Quebec (Canada) trong gia đình làm nghệ thuật. Cô bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ, lần đầu lên sân khấu vào năm 5 tuổi tại đám cưới của anh trai. 12 tuổi, Celine Dion thu âm bài hát đầu tiên - Ce n'était qu'un rêve (Đó chỉ là một giấc mơ). Trên CNN, Celine rằng kể buổi diễn đầu đời khiến cô cảm nhận tình yêu của khán giả, thôi thúc bản thân dành trọn đời cho âm nhạc. Năm 1988, Celine Dion nổi tiếng toàn cầu nhờ chiến thắng tại Eurovision.
Tháng 9, danh ca đăng lại bộ ảnh 31 năm trước. Một fan nhận ra đây là buổi chụp hình cho bìa album D'eux (1995).
Năm 1994, cô kết hôn người quản lý lâu năm - René Angélil, hơn cô 26 tuổi. Cả hai có cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn hai thập niên, đến khi ông qua đời vì bệnh ung thư năm 2016. Họ có với nhau ba con trai gồm René Angélil, hiện 24 tuổi, và cặp sinh đôi Nelson-Eddy, 15 tuổi.
Celine Dion chụp ảnh cho album Falling Into You năm 1995. Một năm sau, dự án phát hành và trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất năm. Tại lễ trao giải Grammy 1997, cô thắng giải Album của năm và Album nhạc pop xuất sắc nhờ tác phẩm này.
Diva thể hiện ca khúc Pour que tu maimes encore (Để người yêu em thêm lần nữa) thuộc album D'eux, ở New York năm 1995. Celine đăng lại video hôm 7/9, dịp kỷ niệm 30 năm tiết mục được ghi hình.
Ca sĩ trong hậu trường chuyến lưu diễn Let's Talk About Love World Tour năm 1998. Một năm trước đó, cô gây tiếng vang với ca khúc My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic.
Celine Dion trong buổi chụp cho bìa đĩa I Want You To Need Me (1999).
Một trong những tấm ảnh Celine Dion chụp tại Pháp đầu những năm 2000.
Hồi tháng 5, danh ca gây chú ý khi đăng lại loạt ảnh cô để tóc pixie hơn 20 năm trước - kiểu tóc từng xuất hiện trong MV Tout l'or des hommes (2003).
Theo trang Women, khi ấy màn biến hóa của diva vấp một số phản ứng tiêu cực từ công chúng, bởi trước đó cô gắn liền hình tượng tóc dài. Trên kênh ABC năm 2003, nghệ sĩ nói không thấy sai lầm khi quyết định đổi phong cách, nhưng thi thoảng cũng nhớ tóc dài.
Celine Dion tạo dáng bên bức tượng sáp chưa hoàn thiện của mình tại bảo tàng Grévin, Paris (Pháp) năm 2005.
Nghệ sĩ trong hậu trường album A New Day Has Come (2002).
Celine Dion theo phong cách menswear khi chụp ảnh cho album My Love: Essential Collection (2008). Khi đó, cô 40 tuổi.
Phương Thảo
Ảnh, video: Instagram/ Celine Dion