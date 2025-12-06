Thời xuân sắc của Celine Dion

Theo Forbes, diva Celine Dion có một năm im ắng, dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Ca sĩ tiếp tục chiến đấu hội chứng người cứng (Stiff Person Syndrome) - căn bệnh khiến cô gián đoạn sự nghiệp. So với năm 2024, cô không có nhiều hoạt động nổi bật, thi thoảng đóng quảng cáo và quay video gửi đến khán giả mỗi dịp đặc biệt.

Dù ít xuất hiện, Celine thường đăng ảnh thời trẻ trên trang cá nhân. Dưới các bài đăng, nhiều người hâm mộ cho biết hoài niệm khi nhìn lại loạt ảnh của danh ca.