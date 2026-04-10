Thời trang xa xỉ của HLV đội Real Madrid

Hôm 7/4, Álvaro Arbeloa gây chú ý khi ra sân với chiếc áo khoác thể thao đơn giản của Louis Vuitton trong trận Real Madrid gặp Bayern Munich ở Bernabeu. Thiết kế màu xanh navy làm bằng cotton hữu cơ, có giá 2.200 Euro (67,5 triệu đồng).
Việc chưng diện đồ hiệu đắt tiền trong bối cảnh Real thua Bayern Munich làm người hâm mộ cho rằng anh đang tập trung vào hình ảnh cá nhân hơn là chuyên môn.
Không phải lần đầu Arbeloa diện đồ xa xỉ khi huấn luyện đội bóng. Trong trận derby Madrid ngày 22/3, anh từng diện một mẫu áo khác của Louis Vuitton.
Thiết kế bằng da bê màu xanh navy, in họa tiết monogram đặc trưng của nhà mốt Pháp, khoảng 3.900 Euro (119,8 triệu đồng).
Theo GQ, huấn luyện viên 43 tuổi có gu mặc thanh lịch. Công thức phối đồ đông của anh thường có blazer, sơ mi và áo len cashmere cổ lọ. Anh ưu tiên các gam màu gồm đen, trắng, xanh dương, xám và be - những tông màu đặc trưng của nam tính và quyền lực. Ngoài áo, anh còn có một số mẫu túi của Louis Vuitton, trong đó có chiếc Canvas Icare Computer giá 2.000 Euro (61,4 triệu đồng).
Một trong những chiếc thường xuyên được anh sử dụng là Christopher Monogram.
Thiết kế thuộc bộ sưu tập Louis Vuitton x Real Mardrid có giá vài nghìn USD.
Ngoài Louis Vuitton, Arbeloa là khách hàng thân thiết của các nhà mốt nổi tiếng với phong cách xa xỉ thầm lặng như Brunello Cucinelli và Loro Piana. Trang phục của những hãng này không sử dụng logo, tập trung vào chất liệu sợi thượng hạng, đường cắt may thủ công tinh xảo.
Theo GQ, Arbeloa đam mê các mẫu đồng hồ cao cấp của Patek Philippe, Piguet và Rolex. Anh nhiều lần đeo chiếc Patek Philippe Nautilus 5711/1A. Thiết kế lấy cảm hứng từ cửa sổ tàu biển, làm bằng thép không gỉ, có giá trị chuyển nhượng trên thị trường bán lại lên tới hàng trăm nghìn USD. Bộ sưu tập của anh còn có biểu tượng tốc độ Rolex Cosmograph Daytona, Piguet Royal Oak.
Álvaro Arbeloa sinh năm 1983 tại Tây Ban Nha, từng là cựu hậu vệ của Real Madrid. Tháng 1, sau khi Xabi Alonso bị sa thải, anh được bổ nhiệm chức huấn luyện viên trưởng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Khi còn thi đấu đỉnh cao, Arbeloa giành tám danh hiệu, gồm một La Liga và hai Champions League. Ngoài Real, anh thi đấu cho nhiều đội, giải nghệ năm 2017.
Sao Mai
Ảnh: Real Madrid