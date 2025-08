Thời trang "tắc kè hoa" của Quỳnh Anh Shyn

Tham dự họp báo ra mắt chương trình hồi tháng 5 ở TP HCM, Quỳnh Anh Shyn phối "cây" đen theo phong cách futuristic (vị lai). Mái tóc bob in dòng chữ viết tắt tên chương trình "EXSH" gây ấn tượng với nhiều khách mời.

Trên nhiều diễn đàn, khán giả ví von Quỳnh Anh Shyn như "tắc kè hoa" bởi khả năng biến hóa diện mạo đa dạng, không gây nhàm chán. Fan dành cho cô những bình luận như "mặc không đụng hàng", "váy áo chưa bao giờ lỗi mốt" hay "phối đồ xứng tầm fashionista".

Quỳnh Anh Shyn tên thật Phí Quỳnh Anh, 29 tuổi, quê Hà Nội. Cô nổi tiếng với gu mặc đa phong cách, thường xuyên tham dự các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Người đẹp hiện có gần ba triệu lượt theo dõi trên Instagram. Năm 2023, cô vào top 3 đề cử hạng mục Fashion Icon thuộc giải thưởng Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8. Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.