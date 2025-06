Châu Bùi - fashionista gây chú ý khi thi hát

5 gương mặt gen Z diễn bùng nổ tại 'Em xinh say hi'

Châu Bùi catwalk tại Em xinh say hi

MV "The Real Aura" - ca khúc chủ đề của Em xinh say hi

MV The Real Aura - ca khúc chủ đề của chương trình, trong đó Châu Bùi xuất hiện từ phút thứ 1:17.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt". Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.