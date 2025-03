Thời trang hẹn hò của tỷ phú Selena Gomez

Vogue nhận xét họ là một trong số ít đôi uyên ương có phong cách thời trang khác biệt khi đi bên nhau. Ca sĩ 33 tuổi luôn diện trang phục hướng đến vẻ thanh lịch, sang trọng, trong khi bạn trai cô ưu tiên những bộ đồ thoải mái, nghịch ngợm. Ảnh: Backgrid

Theo People, cả hai hẹn hò từ tháng 6/2023, đính hôn cuối tháng 12/2024. Selena Gomez được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Tên tuổi của cô gắn liền các bản hit như Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You. Cô hiện là tỷ phú với tài sản ròng trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, theo Bloomberg. Benny Blanco, 36 tuổi, từng thắng giải Nhạc sĩ BMI của năm, thành lập hai hãng thu âm Mad Love Records và Friends Keep Secrets.