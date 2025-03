Bộ đầm đính 16.000 hạt pha lê của tỷ phú Selena Gomez

CaliforniaTỷ phú Selena Gomez tỏa sáng trong bộ đầm lưới vàng hồng đính hàng chục nghìn viên pha lê, ở Oscar 2025.

Tối 2/3 (sáng 3/3 giờ Hà Nội), ngôi sao 33 tuổi cùng bạn trai - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco - đến dự lễ trao giải điện ảnh lớn nhất thế giới ở Nhà hát Dolby, Hollywood. Vogue mô tả người đẹp quyến rũ trong bộ đầm thắt eo, trễ vai lấp lánh của Ralph Lauren.

Theo tạp chí, phong cách của cô được stylist Molly Dickinson tạo mẫu và lấy cảm hứng từ biểu tượng sắc đẹp Italy Sophia Loren của thập niên 1950. Thiết kế đính hạt pha lê Rosemont và thủy tinh hình giọt nước, do 12 nghệ nhân khâu thủ công trong hàng trăm giờ.

Người đẹp tô điểm bằng vòng cổ kim cương trắng Bvlgari mang hình hoa với một viên đá lớn ở giữa, gợi nhớ đến phong cách Hollywood cổ điển và hoàng gia quyến rũ. Ca sĩ tạo kiểu tóc bob "Bạch Tuyết", kẻ đuôi mắt hình cánh chim và tô son môi hồng bóng do chuyên gia trang điểm Mỹ gốc Việt Hung Vanngo thực hiện.

Vogue đánh giá Selena Gomez là một trong những mỹ nhân mặc đẹp nhất ở Oscar 2025. Ảnh: AFP

Ở Oscar 2025, Emilia Pérez - phim nhạc kịch cô đóng - nhận được 13 đề cử. Tác phẩm của đạo diễn Jacques Audiard làm nên lịch sử khi giành được nhiều đề cử Oscar nhất từ trước đến nay cho một bộ phim nói tiếng nước ngoài, như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Selena Gomez sinh năm 1992 tại Texas, bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You. Cô hiện là tỷ phú với tài sản ròng trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, theo Bloomberg.

