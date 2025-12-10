Thời trang hẹn hò của Timothée Chalamet, Kylie Jenner

Hôm 8/12, tại Los Angeles, Timothée Chalamet đưa bạn gái Kylie Jenner tới buổi ra mắt Marty Supreme - phim do anh đóng chính. Cả hai mặc đồ đôi màu cam, thể hiện sự thân mật trước đám đông. Video: YouTube eTalk
Timothée Chalamet và Kylie Jenner yêu nhau từ tháng 4/2023, được cho là nghiêm túc trong tình cảm. Tài tử 30 tuổi nổi tiếng với các phim Call Me By Your Name, Wonka, Don't Look Up, A Rainy Day in New York.
Timothée Chalamet và Kylie Jenner yêu nhau từ tháng 4/2023, được cho là nghiêm túc trong tình cảm. Tài tử 30 tuổi nổi tiếng với các phim Call Me By Your Name, Wonka, Don't Look Up, A Rainy Day in New York.
Đôi uyên ương thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn của Hollywood, nhưng ít khi chụp hình thảm đỏ. Họ dùng màu sắc, chất liệu của trang phục để ngầm xác nhận sự gắn bó trong tình cảm. Timothée chuộng diện cả "cây" một màu, ưu tiên suit hiện đại hoặc tracksuit, bốt hoặc sneakers cao cổ. Kylie trung thành với những bộ đầm cắt xẻ táo bạo. Ảnh: Backgrid
Tháng 5, Timothée Chalamet và bạn gái Kylie Jenner dự lễ trao giải David Di Donatello, đánh dấu lần đầu đi thảm đỏ cùng nhau sau hai năm yêu. Cả hai mặc đồng điệu với phong cách thanh lịch. Timothée diện vest nhung đính hoa cài áo, còn bạn gái anh tôn dáng đồng hồ cát với đầm Schiaparelli thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2025. Ảnh: Celebmafia
Cả hai cùng mặc đồ đen tại lễ trao giải Golden Globes 2024. Kylie thể hiện vẻ nữ tính bằng đầm ren hở lưng, bạn trai cô tạo vẻ bóng bẩy bằng vest đính đá. Ảnh: Backgrid
Thời trang dự sự kiện của cặp sao đi theo phong cách cổ điển của những năm 1950 với đầm corset và áo satin chấm bi. Ảnh: Backgrid
Đời thường, cả hai cũng luôn mặc đồ đôi. Tháng 5, khi đi xem trận đấu tại Indianapolis, họ chọn phong cách thể thao sporty chic thập niên 1990. Diễn viên chọn tracksuit tông cam và xanh dương chủ đạo. Kylie diện bomber cùng tông, kết hợp áo ba lỗ trắng. Ảnh: Grazia
Khi đi xem một trận đấu khác, họ cũng diện áo tương tự, phối quần đen. Ảnh: Backgrid
Đêm hẹn hò ở Paris, Kylie mặc đơn giản, làm nền cho bạn trai. Cô phối quần legging với áo hai dây màu đen. Timothée diện phong cách hiphop pha cổ điển với quần tụt, áo khoác vải tweed, khăn quàng mảnh và mũ lưỡi trai. Ảnh: Backgrid
Trang phục tông đen trắng thể hiện sự thoải mái, phóng khoáng với các thiết kế cơ bản. Ảnh: Backgrid
Đôi uyên ương cùng mặc đồ da màu đen trong một lần đi chơi tối. Elle nhận xét cách lựa chọn trang phục của Timothée là sự pha trộn giữa trẻ trung, nổi loạn và thanh lịch. Bên anh, Kylie toát lên vẻ trưởng thành với những bộ đồ hàng hiệu tôn eo và ngực. Ảnh: Backgrid
Sao Mai