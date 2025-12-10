Thời trang hẹn hò của Timothée Chalamet, Kylie Jenner

Timothée Chalamet và Kylie Jenner yêu nhau từ tháng 4/2023, được cho là nghiêm túc trong tình cảm. Tài tử 30 tuổi nổi tiếng với các phim Call Me By Your Name, Wonka, Don't Look Up, A Rainy Day in New York.

Kylie Jenner, 28 tuổi, là em gái siêu mẫu Kendall Jenner. Cô được chú ý nhờ lối sống xa hoa trong đế chế Kardashian. Người đẹp thành công với thương hiệu mỹ phẩm tự sáng lập. Cô có hai con với rapper Travis Scott. Ảnh: Backgrid