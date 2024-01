Thời trang hẹn hò của Binz, Châu Bùi

Binz, Châu Bùi công khai mối quan hệ hồi tháng 11/2022 tại một đêm nhạc sau ba năm quen biết. Rapper tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, 35 tuổi, quê Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như "They Said", "Gene", "So Far", "Bigcityboi".

Châu Bùi, 26 tuổi, từng thi The Face Vietnam 2017 nhưng bỏ giữa chừng. Cô hiện là fashionista nổi tiếng, có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram, thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang như Paris Fashion Week, Milan Fashion Week.