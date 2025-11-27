Thời trang công sở mùa đông 2025

Theo WWW, áo choàng cổ phễu thắt đai dáng ngắn là một trong những xu hướng được lăng xê mạnh cho giới văn phòng mùa rét. Kiểu áo này toát lên vẻ thanh lịch mà vẫn giữ ấm tốt, giúp người mặc tôn dáng với phần thắt lưng tạo eo, tay áo thụng nhẹ đem đến sự thoải mái.
Sau một năm được lăng xê tích cực, áo khoác da tiếp tục được giới trẻ lựa chọn khi đi làm. Khác với thập niên 1990, thiết kế được cải tiến mẫu mã, trông hiện đại và trẻ hơn, dễ ứng dụng hơn.
Diện váy áo len đồng bộ cũng là kiểu mốt rộ lên từ năm ngoái, tiếp tục được đẩy mạnh trong năm nay. Nhiều người yêu thích phong cách này vì tiện lợi và trông sang trọng. Bạn có thể kết hợp chúng với giày mũi nhọn, bốt cao gót ôm sát cổ chân.
Mốt hot năm nay còn có trench coat ngắn. Bạn nên chọn thiết kế bằng len dày để giữ ấm, thay vì chất liệu kaki truyền thống thường được sử dụng trong mùa thu. Chỉ cần phối quần jeans và túi hobo, túi tote hoặc túi bowling, bạn đã có một bộ cánh thanh lịch và hút mắt ở văn phòng.
Thị trường năm nay còn đẩy mạnh quần nhung tăm thay cho quần jeans vì khả năng giữ ấm tốt hơn. Có hai dáng phổ biến cho bạn lựa chọn: ống loe giúp "kéo dài" chân và xếp ly ống rộng tạo vẻ phóng khoáng.
Nhiều hãng mốt cao cấp lẫn bình dân đều đang tung ra thị trường áo khoác boxy đặc trưng với dáng hộp vuông vức, kiểu dáng tối giản. Thiết kế có tính ứng dụng cao, thường phối áo len cổ lọ trơn bên trong hoặc sơ mi dáng peplum.
Các cô gái công sở còn được trải nghiệm mốt áo khoác kèm khăn tạo vẻ "giàu ngầm". Kiểu áo có phom dáng rộng, phần cổ nhiều lớp, phù hợp với những người có chiều cao tương đối trở lên.
Với khả năng giữ ấm tốt, áo khoác lót lông cừu vẫn được xem là mặt hàng chủ lực mỗi khi đông về.
Năm nay, một trong những điểm khác biệt là áo khoác lông lớn được nhiều hãng lăng xê cho dân văn phòng. Thông thường, thiết kế này thường dành cho các buổi tiệc tùng, sự kiện.
Về phụ kiện, giày ballet đế thấp vẫn là mốt hot từ năm 2022 tới nay. Ngoài ra, bốt da lộn và giày mũi nhọn cũng đang được nhiều chị em lựa chọn.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest