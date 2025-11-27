Thời trang công sở mùa đông 2025

Mốt hot năm nay còn có trench coat ngắn. Bạn nên chọn thiết kế bằng len dày để giữ ấm, thay vì chất liệu kaki truyền thống thường được sử dụng trong mùa thu. Chỉ cần phối quần jeans và túi hobo, túi tote hoặc túi bowling, bạn đã có một bộ cánh thanh lịch và hút mắt ở văn phòng.