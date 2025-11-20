Áo kèm khăn - món đồ tạo vẻ 'giàu ngầm'

Theo Vogue, áo khoác đồng điệu khăn quàng là một trong những xu hướng đang gây sốt toàn cầu. Kiểu thiết kế này được hãng Toteme tiên phong lăng xê từ năm 2021 theo xu hướng sang trọng thầm lặng (giàu ngầm). Nhiều mẫu còn may liền khăn với cổ áo thay vì tách rời, tạo nên những thiết kế tối giản mà vẫn bắt mắt.