Thời trang chơi pickleball của sao Việt

Hôm 8/9, Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh trên sân tập. Ca sĩ chọn bộ crop top và skort (quần giả váy) đơn giản màu trắng, phối giày thể thao viền đỏ. Vài năm trở lại đây, khi pickleball nở rộ ở Việt Nam, nhiều sao Việt hưởng ứng và yêu thích bộ môn này. Họ có thêm thú vui sắm các bộ đồ tập đa dạng kiểu dáng, màu sắc. Minh Hằng là một trong những người nổi tiếng chịu chi về khoản này. Chơi pickleball hơn nửa năm nay, ca sĩ lên sân vài lần mỗi tuần, mỗi lần là một bộ khác nhau như crop top hai dây, áo cổ yếm, váy liền, bodysuit dài tay. Chiều theo sở thích của vợ, chồng cô đầu tư 12 sân tập. Minh Hằng tạo dáng trên sân pickleball Minh Hằng tạo dáng trên sân pickleball. Đỗ Thị Hà cũng có vài bộ để thay đổi. Hoa hậu quan tâm đến trang phục của một số hãng thể thao cao cấp, giá thành đắt đỏ. Người đẹp ưu tiên tông màu sáng và trang nhã như trắng, be, nâu, phối mũ nửa đầu. Trung thành với phong cách tối giản, Tăng Thanh Hà chọn bộ đơn giản và kín đáo gồm áo polo và skort tím oải hương. Linh Rin diện cả bộ tập của Nike từ giày đến quần áo. Bà mẹ một con cho biết chơi môn này vừa vui vừa giảm cân nhanh nên thường ra sân hai, ba lần một tuần. Nhiều khán giả khen Bảo Thy mặc đồ tập đẹp, tông xuyệt tông. Cô còn thường xuyên chải tóc tươm tất, cài nơ, tết bím, khiến vẻ ngoài thu hút hơn. Ca sĩ cho biết khi từ khi chơi pickleball, cô cảm thấy cuộc sống thay đổi, năng động và tươi vui hơn nên thường đánh giao lưu cùng bạn bè. Không giống nhiều người chỉ chơi cho vui, Bảo Thy dành thời gian tập luyện nghiêm túc sao cho đánh bóng chuẩn hơn để tham gia thi đấu. Tiểu Vy chi hàng triệu đồng sắm quần áo, vợt mỗi lần đi chơi cùng bạn bè. Cô ưa chuộng những bộ màu trắng đơn giản, kết hợp ăn ý mũ và sneakers. Thay vì crop top hai dây hoặc tank top phổ biến, Phương Ly cũng giống Hà Tăng, luôn chọn áo polo đơn sắc. Quỳnh Nga có nhiều bộ độc lạ, thể hiện nét tinh nghịch. Diễn viên không chỉ dùng đồ thể thao cơ bản mà còn có một số bộ thiết kế điệu đàng như dáng thủy thủ, tận dụng đồ ngủ, đồ mặc nhà lên sân chơi để tạo vẻ hài hước cùng bạn bè. Diễn viên Huyền Lizzie cũng thích một số bộ phá cách như cut-out, bất đối xứng, phối túi xách thời trang. Sao Mai Ảnh, video: Nhân vật cung cấp