Thời trang chơi pickleball của sao Việt

Vài năm trở lại đây, khi pickleball nở rộ ở Việt Nam, nhiều sao Việt hưởng ứng và yêu thích bộ môn này. Họ có thêm thú vui sắm các bộ đồ tập đa dạng kiểu dáng, màu sắc. Minh Hằng là một trong những người nổi tiếng chịu chi về khoản này. Chơi pickleball hơn nửa năm nay, ca sĩ lên sân vài lần mỗi tuần, mỗi lần là một bộ khác nhau như crop top hai dây, áo cổ yếm, váy liền, bodysuit dài tay. Chiều theo sở thích của vợ, chồng cô đầu tư 12 sân tập.