Thời trang pickleball gây sốt

Trang phục đi cùng môn thể thao pickleball đang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích vì tiện lợi, dễ mặc.

Theo Refinery29, hiện từ khóa "pickleball outfit" ghi nhận gần hai tỷ lượt tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Xuất hiện ở Mỹ năm 1965, pickleball trở thành một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất trên thế giới trong gần hai năm qua. Cơn sốt pickleball lan rộng ở châu Á, góp phần kéo theo sự phát triển nhanh chóng của thời trang đánh bóng trên toàn thế giới, gợi mở nhiều cách ăn mặc trên sân chơi.

Hoa hậu Tiểu Vy (trái) và diễn viên Quỳnh Kool chọn đồ đơn sắc ra sân chơi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Guardian, trang phục đi cùng môn thể thao này gây sốt bởi tiện lợi, vừa có thể mặc khi chơi vừa có thể diện trong đời thường. Thời trang pickleball lấy cảm hứng từ trang phục đánh tennis, ưu tiên sự thoải mái như váy xếp ly với quần shorts, áo ba lỗ, áo polo, bra top. So với đồ quần vợt, trang phục pickleball có tay áo ngắn hơn và hơi rộng hơn cho người mặc dễ di chuyển.

Theo USA Pickleball - cơ quan quản lý môn thể thao bóng ném của Mỹ, không có quy định về trang phục pickleball cho người chơi nghiệp dư. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên người chơi không nên chọn váy áo trùng màu bóng để dễ quan sát bóng hơn.

Trên thế giới, nhiều thương hiệu lớn và nhỏ tung ra các dòng sản phẩm chuyên dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ăn mặc sành điệu, hợp mốt của người chơi. Năm ngoái, hãng thời trang J.Crew và Leanne Ford đều hợp tác với Recess, một nhãn hiệu đồ chơi có trụ sở tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, để ra mắt dòng sản phẩm dành riêng cho pickleball.

Với Mead, chỉ bốn tháng sau khi mở bán, quần áo phục vụ người chơi bóng đã trở thành mặt hàng chủ lực, đem lại doanh thu lớn nhất. Trên Fashionista, hãng cho biết nhiều khách hàng yêu thích thiết kế của họ vì thấm mồ hôi tốt và kiểu dáng dễ ứng dụng, có thể mặc suốt cả ngày.

Các thiết kế dành cho người chơi pickleball của hãng Moda Operandi. Ảnh: Moda Operandi

Norma Kamali cũng đưa Pickledresses vào các bộ sưu tập từ năm ngoái. Thiết kế làm bằng vải thun co giãn, gồm kiểu lệch vai và quây ngực. Với mùa mốt Xuân Hè 2024, Alice + Olivia thực hiện một bộ sưu tập dành riêng cho môn này, gồm sơ mi, váy có họa tiết hoa, cánh bướm, thiên về họa tiết màu đậm và tươi sáng. Theo Refinery29, những bộ in hoa nhiệt đới của hãng thường xuyên bán hết. Ngoài ra, những người chuộng phong cách cổ điển có thể tìm tới những nhãn hiệu như Varley và Staud. Trang phục của họ lấy cảm hứng từ văn hóa học đường và hoài cổ hơn, như chân váy xếp ly, áo ba lỗ có cúc to bản.

Ở showbiz trong nước, hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Quỳnh Nga, Phan Minh Huyền, Quỳnh Kool nằm trong số những người thích trò chơi này. Tham gia từ giữa tháng 8, hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết môn này không tốn sức mà vẫn đốt nhiều calo. "Sau mỗi buổi tập, mồ hôi chảy đầm đìa, về nhà ăn khỏe hơn", cô nói. Người đẹp chuộng kiểu áo polo phối chân váy xếp ly hoặc cả bộ màu trắng đơn giản.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chơi pickleball Hoa hậu Đỗ Thị Hà chơi pickleball. Video: Nhân vật cung cấp

Ưa thích tập luyện nhiều năm nay để giữ dáng, ngoài gym, pilates, yoga bay, "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga chơi môn này ba tháng qua. Cô sắm nhiều bộ phong cách đa dạng, trong đó có bra top, áo thủy thủ. Để thêm độc đáo, cô còn rủ hội chị em đồng loạt bỏ ra 99.000 đồng sắm bộ đồ ở nhà đi chơi bóng.

Diễn viên Quỳnh Nga (trái) rủ bạn bè mặc đồ ở nhà đi chơi pickleball. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên mạng xã hội, nhiều nhóm cộng đồng bộ môn này hoạt động sôi nổi, chủ yếu trao đổi, buôn bán các loại vợt, trang phục. Một bộ trang phục dành cho nữ có giá trung bình 300.000-500.000 đồng. Chị Mai Anh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết mới chơi hai tháng nhưng đã sắm 10 bộ đồ để thay đổi. "Môn này chơi vui, quần áo lại phong phú và có nhiều kiểu dáng trông khá thời trang. Các chị em ra sân không chỉ là đánh bóng mà còn tranh thủ mặc đẹp để cùng nhau selfie", độc giả này nói.

Sao Mai