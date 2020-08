Thời trang châu Phi của Beyoncé

Tralier Black is King

Trailer "Black is King". Video: Walt Disney Studios.

Phim thời trang kết hợp âm nhạc của Beyoncé - "Black Is King" - phát trên kênh phim trực tuyến Disney+ hôm 31/7. Tác phẩm lấy cảm hứng từ bộ phim "The Lion King" và album nhạc phim "The Lion King: The Gift". "Black Is King" là câu chuyện của một cậu bé trong cuộc hành trình khám phá bản thân đầy thử thách. Qua đây, Beyoncé muốn tôn vinh vẻ đẹp của người da màu.

Phim không chỉ có sự tham gia của vợ chồng Beyonce cùng các con, mà còn có nhiều nhân vật da màu nổi tiếng: Lupita Nyong'o, Pharrell Williams, Kendrick Lamar, Donald Glover...