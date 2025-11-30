Thời trang cảm hứng thế giới sinh vật trong ‘Frankenstein’

Trong Frankenstein của đạo diễn Guillermo del Toro, phục trang giữ vai trò then chốt trong việc truyền tải thế giới nội tâm của từng nhân vật. Del Toro mời nhà thiết kế người New Zealand Kate Hawley - từng thành công với Pacific Rim (2013), Crimson Peak (2015) - đảm nhận.

Elizabeth - vợ sắp cưới của William, em trai Victor - là một trong những nhân vật giữ vai trò định hình thẩm mỹ. Ở lần đầu xuất hiện, trang phục xanh lam của cô gợi hình ảnh vỏ kén côn trùng, còn chiếc mấn lông vũ liên tưởng đến đôi cánh bảo vệ gương mặt.