Thời trang cảm hứng thế giới sinh vật trong ‘Frankenstein’

Trong Frankenstein của đạo diễn Guillermo del Toro, phục trang giữ vai trò then chốt trong việc truyền tải thế giới nội tâm của từng nhân vật. Del Toro mời nhà thiết kế người New Zealand Kate Hawley - từng thành công với Pacific Rim (2013), Crimson Peak (2015) - đảm nhận.
Elizabeth - vợ sắp cưới của William, em trai Victor - là một trong những nhân vật giữ vai trò định hình thẩm mỹ. Ở lần đầu xuất hiện, trang phục xanh lam của cô gợi hình ảnh vỏ kén côn trùng, còn chiếc mấn lông vũ liên tưởng đến đôi cánh bảo vệ gương mặt.
Trailer Frankenstein, ra mắt trên nền tảng Netflix ngày 7/11. Theo Deadline, tác phẩm đạt 62,9 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 10 ngày phát hành. Video: Netflix
Theo Tudum, thay vì bám sát không khí nặng nề và kiểu cách của thời Victoria (1837-1901), quần áo được hiện đại hóa với nhiều lớp layer, màu sắc và hoa văn nổi bật. Ở một cảnh phim, Elizabeth (trái) diện bộ váy xanh lục, được thiết kế bằng nhiều lớp crinoline, loại váy lót cứng được sử dụng để tạo độ phồng, phủ vải lưới tulle.
Trên Harper's Bazaar, nhà thiết kế Kate Hawley cho biết hoa văn xoắn tròn trên vải lấy cảm hứng từ hình ảnh tế bào. Gam màu xanh và vàng ánh lên dưới ánh sáng tự nhiên, phản ánh tính cách tò mò, sự gắn bó của cô với thế giới sinh vật.
Guillermo del Toro yêu cầu thiết kế phản ánh đúng tinh thần "cô dâu của quái vật" và phù hợp với việc mạch phim chuyển từ góc nhìn của Victor sang góc nhìn của The Creature. Nhà thiết kế lấy cảm hứng từ kiểu áo nịt thân (bodice) bằng các dải ruy băng phổ biến ở Thụy Sĩ để tạo phần thân trên giống bộ xương sườn.
Trong phân đoạn Elizabeth tử vong, êkíp làm chín phiên bản váy cho diễn viên Mia Goth, diễn viên đóng thế và mô hình mannequin. Họ còn chuẩn bị thêm các lớp vải điều chỉnh độ đậm của máu ở từng cảnh.
Ở cảnh Elizabeth lén rời phòng để xuống tầng hầm tìm gặp The Creature, cô mặc chiếc váy ngủ xanh ngọc với các đường xếp nếp lấy cảm hứng từ tranh Caravaggio. Hawley cho rằng những hình ảnh mang màu sắc cổ tích, phảng phất nét bí ẩn có khả năng khơi mở trí tưởng tượng, giữ chân khán giả.
Elizabeth trong bộ váy tối màu mang tinh thần Gothic. Màu đỏ trên mấn và khăn quàng liên tưởng đến người mẹ của Victor. Họa tiết trên vải được xử lý theo hướng các vệt máu loang, tạo chiều sâu thị giác. Cách phối voan, găng tay lưới và cấu trúc váy nhiều lớp phản ánh vẻ mong manh và nét bất an của nhân vật.
Phân đoạn Elizabeth lần đầu gặp The Creature trong Frankenstein. Video: Netflix
Diễn viên Mia Goth đảm nhận đồng thời hai vai Claire - mẹ của Victor - và Elizabeth. Nhân vật Claire chủ yếu xuất hiện đầu phim với trang phục gồm mấn lớn và lớp voan dài bao phủ gương mặt.
Giới chuyên môn nhận định màu đỏ đóng vai trò biểu tượng cho cái chết, ký ức và sự ám ảnh đeo bám gia đình Frankenstein. Gam màu này lặp lại xuyên suốt phim, thể hiện qua hình ảnh đôi găng tay của Victor, mũ của Elizabeth và cảnh váy cưới nhuốm đỏ về cuối phim.
Việc xây dựng tạo hình cho Victor Frankenstein (Isaac Oscar đóng) dựa trên nhiều gợi ý từ đạo diễn Guillermo del Toro, theo Variety. Nhà thiết kế Kate Hawley và Del Toro dành nhiều thời gian thảo luận, tham khảo hình ảnh của ca sĩ David Bowie và Prince để bộc lộ tinh thần phóng túng của nhân vật.
Xuất thân quý tộc của Victor thể hiện qua phong cách ăn mặc. Ở lần đầu giới thiệu phát minh, anh mặc chiếc áo nhung dày đẹp nhưng đã sờn, cho thấy một người có điều kiện kinh tế nhưng nguồn lực đang cạn dần. Sau cuộc gặp với Heinrich Harlander (Christoph Waltz đóng), vẻ ngoài của Victor thay đổi. Trang phục trở nên cầu kỳ, nổi bật hơn, phản ánh sự chuyển biến trong tham vọng và cách anh nhìn nhận bản thân.
Hình tượng The Creature (do Jacob Elordi thủ vai) khác hẳn tạo hình làn da xanh và bu lông trên cổ trong phim Frankenstein (1931). Ở dự án của Del Toro, nhân vật mang vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh qua từng lớp quần áo.
Ban đầu, hắn chỉ được quấn những dải băng, ẩn dụ cho sự ngây dại, mong manh của hình hài mới ra đời. Khi lần đầu bước ra thế giới, The Creature khoác chiếc áo lấy từ xác một người lính ở chiến trường, mang dấu vết quá khứ. Đến khi được gia đình ông lão mù cưu mang, hắn chuyển sang những món đồ giản dị. Ở đoạn kết, phom dáng quần áo có nét trang trọng, toát lên sự trưởng thành.
Để hóa thân The Creature, tài tử Jacob Elordi phải ngồi hơn 10 tiếng mỗi ngày, gắn 42 miếng dán tạo hình trên cơ thể. Phần lớn gương mặt được phủ các lớp tạo hình, chỉ giữ lại đầu mũi, môi trên và cằm, còn lại đều tạo bằng vật liệu cao su. Nghệ sĩ tạo hình Mike Hill dùng kính áp tròng nâu để tạo hiệu ứng một bên mắt của diễn viên lớn hơn bên còn lại. Một mảng da xanh pha xám lan xuống má có nét giống tạo hình của Boris Karloff trong Frankenstein năm 1931.
Nhân vật Heinrich Harlander (Christoph Waltz) xuất hiện trong trang phục mang phong thái quý tộc, với áo choàng dài đính cổ lông và mũ chóp đen đặc trưng thế kỷ 19. Tạo hình phản ánh nét quyền lực, khó lường của nhân vật, hòa vào bối cảnh u ám của dinh thự.
Quế Chi
Ảnh, video: Netflix