Hậu trường hóa trang trong phim 'Frankenstein'

Diễn viên Jacob Elordi ngồi hơn 10 tiếng mỗi ngày để êkíp gắn 42 miếng dán tạo hình cho phim "Frankenstein".

Ra mắt đầu tháng 11, tác phẩm của đạo diễn Guillermo del Toro gây chú ý trên Netflix nhờ cách làm mới câu chuyện kinh điển, cùng phần hóa trang cho nhân vật chính The Creature, do Jacob Elordi thủ vai. Để tái hiện hình tượng quái vật, êkíp quy tụ đội ngũ sáng tạo nhiều kinh nghiệm, trong đó có nghệ sĩ tạo hình chân tay giả Mike Hill.

Hậu trường Jacob Elordi hóa trang The Creature 'Frankenstein' Hậu trường Jacob Elordi hóa trang The Creature trong phim "Frankenstein". Video: Netflix

Theo Variety, Del Toro vốn nổi tiếng với cách kể chuyện ưu tiên những hiệu ứng vật lý và chất liệu thật trên trường quay. Khi thực hiện dự án, ông đặt ra yêu cầu phần hóa trang phải thực hiện thủ công, nhằm giữ đúng tinh thần và bối cảnh thời kỳ của câu chuyện. Từ định hướng đó, Hill hạn chế lạm dụng VFX, chủ yếu để hỗ trợ những chi tiết không thể làm bằng tay. Ông cho rằng nếu dựa quá nhiều vào kỹ xảo, cảm giác chân thực mà bộ phim hướng tới sẽ bị giảm đi đáng kể.

Hill dựa trên định hướng của đạo diễn về một sinh vật mang tính người và có chiều sâu cảm xúc, nên khi thiết kế, êkíp không sử dụng phong cách tạo hình zombie hoặc các hình ảnh ghê rợn quen thuộc. Theo kịch bản, The Creature được tạo ra từ các phần thi thể mà nhà giải phẫu học Victor Frankenstein (Oscar Isaac) thu thập từ chiến trường. Vì thế, các phần cơ thể phải có cảm giác chắp vá, đường may liền mạch nhưng phần màu sắc da, kết cấu bề mặt lại không đồng nhất. Hill tập trung xây dựng lớp nền để đáp ứng yêu cầu đó.

Sau khi hoàn thiện thiết kế cơ bản, Hill và nhóm của ông tạo ra nhiều mẫu cơ thể để phục vụ các cảnh quay. Với cảnh trong phòng thí nghiệm, ông thiết kế một phiên bản có phần cột sống mở. Thay vì để cơ thể nằm thẳng như thi thể thông thường, đội ngũ chọn tư thế gập người cho The Creature, nhằm phản ánh cách làm việc và tham vọng của Victor Frankenstein.

frankenstein 2025 Trailer "Frankenstein", ra mắt trên nền tảng Netflix ngày 7/11. Video: Netflix

Phần đầu nhân vật được thiết kế với sắc vàng nhạt dựa trên mô tả trong cuốn tiểu thuyết gốc của nhà văn Mary Shelley. Phần lớn gương mặt Jacob Elordi được phủ bằng các lớp tạo hình, chỉ giữ lại đầu mũi, môi trên và cằm, còn lại đều được tạo bằng vật liệu cao su. Mike Hill dùng kính áp tròng nâu để tạo hiệu ứng một bên mắt của diễn viên lớn hơn bên còn lại. Một mảng da màu xanh pha xám lan xuống má được dùng để gợi lại tạo hình của Boris Karloff trong phim Frankenstein năm 1931.

Quá trình hóa trang mất nhiều giờ xử lý liên tục. Nhóm thực hiện phần hóa trang cho Elordi khoảng 20 lần, mỗi lần kéo dài hơn 10 tiếng. Hill cho biết Elordi luôn hợp tác, không than phiền mà tận dụng khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi quay.

Theo Variety, ở một số ngày ghi hình, Elordi phải có mặt ở khu vực hóa trang lúc 22h ngày hôm trước và ngồi suốt đêm để hoàn thiện tạo hình. "Tôi không còn khái niệm giờ giấc nữa. Chỉ khi xe đến đón, tôi mới biết là đã tới lúc đi quay", diễn viên nói.

Elordi luyện tập chuyển động và giọng nói để xây dựng nhân vật. Anh lấy cảm hứng cho dáng đi chậm, mất thăng bằng của nhân vật từ bộ môn múa đương đại Butoh của Nhật Bản. Để tìm chất giọng phù hợp, anh nghe những bài hát throat-singing (hát giọng cổ họng) của người Mông Cổ và luyện thoại với hàm răng giả. Elordi cho biết vai diễn có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh, thay đổi cách diễn viên tiếp cận diễn xuất và quá trình tiếp nhận các tác phẩm điện ảnh.

Tạo hình của tài tử Jacob Elordi (trái) và Oscar Isaac trong phim. Ảnh: Netflix

Mike Hill là nghệ sĩ kỹ xảo, chuyên gia hóa trang và nhà điêu khắc người Anh. Ông từng tham gia sản xuất kỹ xảo và hóa trang cho nhiều dự án lớn như The Shape of Water, Nightmare Alley, Cabinet of Curiosities và Scary Stories to Tell in the Dark. Ở lĩnh vực điêu khắc, Hill từng trưng bày tác phẩm tại bảo tàng Tussaud's Waxworks và lễ hội kinh dị Monsterpalooza. Ông từng cộng tác nhiều tên tuổi lớn như Guillermo del Toro, Peter Jackson, Hugh Hefner và Kirk Hammett.

Frankenstein có kinh phí 120 triệu USD, lấy bối cảnh châu Âu thế kỷ 19 - thời kỳ cuộc chiến tranh Crimea (1853-1856) khiến xã hội phân hóa. Nhà giải phẫu học Victor Frankenstein bị giới học thuật xa lánh vì những thí nghiệm vượt khỏi khuôn khổ. Nhờ sự hỗ trợ của một quý tộc giàu có, Victor theo đuổi tham vọng tạo ra sự sống, nhưng không lường trước sinh vật do ông tạo nên lại có suy nghĩ và mong muốn riêng.

Đạo diễn giữ trọn tinh thần tiểu thuyết gốc của nhà văn Mary Shelley khi đặt ra câu hỏi: "Điều gì khiến một người trở thành quái vật?". Nhà làm phim không cường điệu hóa bi kịch mà lần lượt bóc tách hành vi của Victor lẫn The Creature, làm nổi bật thông điệp chỉ có tha thứ và cảm thông mới giúp con người thoát khỏi vòng lặp của nỗi đau.

Quế Chi (theo Variety, Tudum)