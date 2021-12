Thời trang bầu của Jennifer Lawrence

Hôm 5/12, Jennifer Lawrence chọn đầm suông tua rua dáng cape của Dior tới dự buổi công chiếu "Don't Look Up" ở New York. Người đẹp đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Theo Elle, cô háo hức nghĩ tới ngày con đầu lòng chào đời. Ảnh: Celebmafia