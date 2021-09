MỹMinh tinh Jennifer Lawrence mang thai con đầu lòng với nhà sưu tập tranh Cooke Maroney sau gần hai năm kết hôn.

Ngày 8/9, người đại diện của nữ diễn viên xác nhận thông tin với tờ People. Em bé sẽ là con đầu lòng của cả Lawrence và Maroney. Hai người gặp nhau mùa hè năm 2018 thông qua bạn chung là Laura Simpson, kết hôn hồi tháng 10/2019.

Jennifer Lawrence (phải) và chồng Cooke Maroney tại New York hồi tháng 4/2019. Ảnh: Splashnews

Sau khi chia tay đạo diễn Darren Aronofsky năm 2017, Lawrence nhiều lần thổ lộ không muốn làm mẹ. Cô nói với tờ E! News: "Càng lớn tuổi, tôi càng không muốn lập gia đình, có con. Hồi 21-22 tuổi, tôi rất mong chờ được làm mẹ. Tuy nhiên, mọi chuyện không còn như trước".

Lawrence thay đổi quan điểm sau khi quen Maroney. "Anh ấy là người tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Không dừng ở đó, Moraney ngày càng tốt hơn trong mắt tôi... Khi bạn yêu, những chuyện xung quanh không còn quá quan trọng", diễn viên nói trên chương trình podcast Naked with Catt Sadler năm 2019.

Cooke Maroney nổi trong giới sưu tập tranh tại New York, là giám đốc một gallery trên đường Gladstone. Anh thân thiết với nhiều người nổi tiếng, trong đó có Paris Hilton.

Jennifer Lawrence, sinh năm 1990, được biết đến qua series phim X-men, The Hunger Games. Năm 2013, cô đoạt giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim Silver Linings Playbook. Sắp tới, cô tái xuất màn ảnh trong bom tấn Don't Look Up cùng Leonardo DiCaprio sau gần hai năm nghỉ ngơi, chăm lo gia đình.

Don't Look Up Teaser Teaser "Don't Look Up". Video: Netflix

Phương Mai (theo People)