Thời trang ấn tượng của Britney Spears

Trong cuộc bình chọn của tạp chí Rolling Stone tháng 5, "Baby One More Time" đứng đầu top 100 đĩa đơn đầu tay xuất sắc mọi thời đại. Ra mắt năm 1988, ca khúc gây sốt khắp thế giới, đưa Britney Spears trở thành ngôi sao ca nhạc khi mới 17 tuổi. Nhiều khán giả vẫn nhớ như in trang phục kinh điển trong video. Britney nghịch ngợm với tóc tết đuôi sam, mặc chiếc sơ mi trắng buộc vạt, đi tất đen cùng chân váy và nhảy múa. Theo News, hình ảnh mang tính biểu tượng thời trang, có sức sống bền bỉ. Ban đầu, đạo diễn MV - Nigel Dick - định để Britney mặc áo phông, quần bò, đeo balô và nhảy theo kiểu tomboy, nhưng Britney gạt đi và hỏi: "Cháu không được mặc đồng phục nữ sinh à?". Sau khi MV gây tiếng vang, có nhiều tranh cãi xung quanh hình ảnh của Britney. Bên cạnh ủng hộ, nhiều phụ huynh phản đối vì cho rằng hình ảnh đó quá sexy với một nữ sinh. Tuy nhiên, qua hơn 20 năm, phong cách trong MV vẫn là nguồn cảm hứng cho thời trang hiện nay.