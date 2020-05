Vì sao Britney Spears mặc đồ đỏ quay MV

Khi quay MV "Oops! I Did It Again" năm 2000, êkíp định cho Britney Spears mặc màu đen hoặc trắng, trước khi chọn bộ đồ da màu đỏ.

Album Oops!... I Did It Again tròn 20 năm kể từ khi phát hành ngày 16/5/2000. Trong cuộc trò chuyện trên Vogue mới đây, stylist Estee Stanley cho biết cô và Britney Spears xây dựng phong cách thời trang theo chủ đề không gian cho video cùng tên album. "Chúng tôi muốn mọi thứ trở nên gợi cảm và đơn sắc", cô nói.

MV 'Oops I Did It Again' - Britney Spears MV "Oops! I Did It Again". Video: BS.

Ban đầu, êkíp định đưa ra ý tưởng trang phục toàn màu trắng hoặc đen cho Britney nhưng thấy chưa ổn. Họ hỏi ý kiến của Michael Bush - nhà thiết kế trang phục cho các chuyến lưu diễn của Britney khi đó. Chỉ hơn hai phút sau, Bush đã tạo ra bộ đồ áo liền quần màu đỏ bằng cao su. Công chúa nhạc Pop yêu nó ngay lập tức, bỏ qua lời cảnh báo của Stanley về sự bất tiện của chất liệu này.

Stanley nói: "Nếu mặc đồ cao su, bạn sẽ đổ mồ hôi ngay. Trong khi đó, cô ấy nhảy cả ngày. Tôi rất lo cô ấy sẽ ngất. Quả thật, khi cởi ra, người cô ấy sũng nước. Britney Spears đã có một ngày quay rất căng thẳng".

Stylist còn kể về sự cố trong lúc thực hiện MV. Khi Britney quay cảnh đang nằm, một phần của máy quay trên cao đập vào gáy cô. Nhưng nữ ca sĩ rất xông pha, cô trở lại làm việc sau khi nghỉ vài phút.

Estee Stanley nổi tiếng khi xây dựng phong cách cho hầu hết nghệ sĩ nhạc Pop thập niên 1990. Cô nói: "Được làm việc với Britney là một trong những dự án thú vị nhất của tôi. Tôi ngưỡng mộ sự sáng tạo sắc sảo của cô ấy".

Britney Spears ở hậu trường quay MV. Ảnh: Megastar.

Oops!... I Did It Again là album phòng thu thứ hai của Britney Spears do hãng JIVE Records phát hành. Album kết hợp các thể loại nhạc pop, dance-pop và teen pop, đồng thời thử nghiệm âm thanh mang hơi hướng funk và R&B. Nó đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ ngay trong tuần đầu tiên với hơn 1,3 triệu bản được bán ra, phá vỡ kỷ lục trước đó của SoundScan. Kỷ lục này phải mất hơn 15 năm mới bị phá vỡ với album 25 của Adele.

Album đánh dấu lần thứ hai liên tiếp Britney đạt chứng nhận Kim cương từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA). Tính đến nay, Oops!... I Did It Again bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới và là một trong những album bán chạy nhất mọi thời, album bán chạy thứ hai trong sự nghiệp của Britney sau sản phẩm đầu tay Baby One More Time.

