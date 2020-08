Thời tiết ba miền dịp thi tốt nghiệp THPT

Miền Bắc và Nam giảm mưa, miền Trung trời nắng, nhiệt độ cao nhất không quá 35 độ C trong ba ngày thi tốt nghiệp THPT 2020.

Miền Bắc những ngày qua liên tục mưa rào và giông do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Đêm qua, một số nơi như Lai Châu, Hà Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định lượng mưa dao động 40-50 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, mưa giông ở miền Bắc sẽ tiếp tục đến 8/8 - ngày khoảng 900.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Đến ngày thi đầu tiên 9/8, diện mưa thu hẹp, chỉ còn một số nơi, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

Từ đêm 7/8 đến sáng 8/8, do mưa giông vẫn còn, trước đó các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên đã mưa to, đất thiếu liên kết nên rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày 8/8 có mưa, nhiệt độ 26-33, ngày 9/8 nhích lên một độ 27-34, ngày thi cuối 27-35. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa, Lào Cai hai ngày thi đầu nhiệt độ 18-25, sau đó giảm xuống còn 18-22 độ C.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020. Đồ họa: Tiến Thành

Miền Trung những ngày thi tốt nghiệp THPT dự báo ban ngày nắng 33-35 độ C, chiều tối có mưa, nhưng không đáng kể.

Hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An ngày 8/8 nhiệt độ khoảng 26-33, hai ngày thi cao nhất 35 độ C - ngưỡng nắng nóng, nhưng chưa gay gắt. Bình Định ngày 8/8 dao động 26-32 độ, đến ngày 10/8 lên 27-35 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ đầu tháng tới nay thường xuyên mưa. Trong ngày làm thủ tục và hai ngày thi tốt nghiệp, dự báo mưa giảm do gió mùa tây nam hoạt động không mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 32-34, Tây Nguyên 29-32.

Nhiệt độ TP HCM ngày làm thủ tục thi khoảng 25-31, những ngày sau 25-32 độ C. Cần Thơ nền nhiệt duy trì 26-33 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định ngày 10-11/8, các tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng, Đông Nam Bộ và TP HCM có khả năng xảy ra ngập úng cục bộ.

Gia Chính