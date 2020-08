Miền Bắc mưa đến cuối tuần

Từ hôm nay đến ngày 8/8, miền Bắc tiếp tục mưa rào và giông, vùng trung du và miền núi lượng mưa có thể lên 200-350 mm một đợt.

Bốn ngày qua, miền Bắc liên tục mưa giông do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu của bão số hai - Sinlaku. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, riêng Quảng Ninh hơn 300 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ hôm nay đến thứ bảy 8/8, miền Bắc tiếp tục mưa rào và giông do tác động rãnh áp thấp mới. Trung du và vùng núi phía Bắc mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm/đợt; trong đó khu Việt Bắc và Đông Bắc 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

Lưu vực sông Hồng - Thái Bình khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 3-7 m, hạ lưu 2-5 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, do mưa diện rộng, tuần này nền nhiệt Hà Nội duy trì 26-32 độ; điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 18-23 độ C.

18h ngày 2/8, phố Cầu Đất, Hải Phòng ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: Giang Chinh

Miền Trung từ ngày 1 đến 3/8 chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Sinlaku nên có mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đều ghi nhận lượng mưa 200-300 mm, riêng Hà Tĩnh mưa trên 400 mm, tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lượng mưa đo được đến sáng nay là 450 mm.

Dự báo, miền Trung những ngày tới giảm mưa, nền nhiệt dưới 35 độ. Thanh Hóa ngày mai cao nhất chỉ 34 độ C, những ngày sau đó giảm xuống còn 32-33. Đà Nẵng mai nóng 36, sau giảm xuống 33 độ C.

Gia Chính