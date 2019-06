Yêu cầu Sóc Trăng báo cáo trách nhiệm để xảy ra đường dây xăng giả

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả tại các tỉnh phía Nam.

Cảnh sát khám xét một điểm sản xuất xăng dầu giả trong đường dây của ông Trịnh Sướng. Ảnh: Bộ Công an.

Theo đó, UBND tỉnh Sóc Trăng được giao báo cáo Thủ tướng công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu trong thời gian dài.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính tiếp tục làm rõ, mở rộng vụ án nêu trên.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc cấp phép kinh doanh xăng dầu, dung môi, pha chế dung môi; tổng rà soát doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã được cấp phép, giám sát và quản lý tốt chất lượng xăng dầu trước khi bán ra thị trường

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế tăng cường quản lý hoạt động và việc kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dung môi, chất kích Ron; bảo đảm việc nhập chất dung môi phải đúng theo quy định pháp luật.

Các bộ, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, UBND các tỉnh, thành tục tiếp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu; kiểm điểm, xác định trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan khi để trên địa bàn xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng.

Từ ngày 28/5 đến 2/6, cảnh sát đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của ông Trịnh Sướng. Khám xét 6 điểm ở TP HCM, TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, cảnh sát bắt quả tang 4 nhóm người, do Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa cầm đầu, đang pha chế, buôn bán xăng giả.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, cuối năm 2018, cửa hàng xăng dầu của ông Trịnh Sướng ở thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) bị phát hiện bán hơn 10 m3 xăng giả. Ngoài cơ sở của ông Sướng, cảnh sát còn phát hiện 2 cơ sở bán xăng giả khác tại huyện Đăk Song và Đăk R'lâp, tỉnh Đăk Nông.

Công an Đăk Nông đã khởi tố 23 bị can, bắt tạm giam 22 người (trong đó có ông Sướng); và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can.