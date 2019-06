Trịnh Sướng - 'ông trùm' trong đường dây sản xuất xăng giả ở miền Tây

Hơn 2 năm, đại gia Trịnh Sướng ở Sóc Trăng và các đồng phạm chi 3.000 tỷ đồng để sản xuất xăng giả, bán ra thị trường hàng trăm triệu lít.

Những ngày qua, giới kinh doanh xăng dầu ở miền Tây Nam Bộ rúng động trước thông tin đại gia Trịnh Sướng (50 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng) bị Công an Đăk Nông bắt giữ về hành vi Sản xuất và buôn bán hàng giả là xăng dầu.

Đại gia Trịnh Sướng lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Ông Võ Văn Khoa, Chủ tịch UBND thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) cho biết, gia đình ông Sướng rất được tín nhiệm ở địa phương. "Ông Sướng làm từ thiện nhiều lắm, thường cho xe cứu thương ở các bệnh viện, xây nhà tình nghĩa cho dân nghèo... Tôi và người dân đều bất ngờ trước việc ông ấy làm giàu phi pháp", ông Khoa nói.

Ông Sướng sinh ra trong một gia đình đông anh em. Trước thập niên 90, cha mẹ ông có tàu vận tải vận chuyển hàng hóa, lúa gạo cung ứng cho các đầu mối ở miền Tây. Năm 1996, ông Sướng cưới vợ và thành lập Công ty TNHH Mỹ Hưng, chuyên kinh doanh xăng dầu.

Việc kinh doanh của đại gia này phất lên như "diều gặp gió". Trước khi bị bắt, ông là chủ sở hữu rất nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên quốc lộ 1 ở Sóc Trăng, và các tỉnh thành khác như: Đăk Nông, TP HCM, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Hậu Giang...

Riêng đối với các địa lý, họ rất nể tính hào phóng của đàn anh Trịnh Sướng, khi cho nợ hàng tỷ đồng tiền mua hàng. Chính việc này càng làm tăng doanh thu của Công ty TNHH Mỹ Hưng trong việc cung ứng nguồn nhiên liệu vì được các chủ cây xăng ở khắp nơi tìm đến đặt hàng.

Ngoài ra, đại gia này còn sở hữu đội xe vận tải xăng dầu lên đến hàng chục chiếc, từ xe bồn nhỏ đến xe đầu kéo, và có 3 sà lan chở xăng dầu thường xuyên neo đậu ở TP HCM để vận chuyển nhiên liệu đi khắp nơi. Gần đây, ông còn mạnh tay chi hàng trăm tỷ đồng mua bất động sản, nhà hàng, khách sạn...

Quá trình làm ăn, công ty của ông Sướng đã 18 lần thay đổi giấy phép kinh doanh, với vốn điều lệ 60 tỷ đồng, chỉ có một thành viên. Hiện công ty có tổng dư nợ hơn 560 tỷ đồng (vay ngắn hạn) với 4 chi nhánh ngân hàng ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) và TP Sóc Trăng.

Bốn năm trước, việc kinh doanh của ông Sướng bị "sờ gáy", khi Công an Sóc Trăng kiểm tra tàu Đông Hải đang bơm xăng qua một tàu khác để chở về Sóc Trăng cho công ty do em vợ của ông đứng tên kinh doanh. Nghi ngờ đại gia ở địa phương làm ăn phi pháp, nhưng chưa đủ chứng cứ điều tra tiếp nên vụ này, công an chỉ ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng về hành vi Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối.

Hoạt động phi pháp của đại gia Trịnh Sướng bị lộ vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, khi Công an Đăk Nông phát hiện một cửa hàng xăng dầu của ông ta ở thị xã Gia Nghĩa bán hơn 10 m3 xăng giả. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện thêm hai cửa hàng khác có hành vi tương tự tại huyện Đăk Song và Đăk R'lâp (Đăk Nông).

Công an Đăk Nông nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; xảy ra với quy mô rất lớn, phạm vi rộng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước nên báo cáo Bộ trưởng Công an xác lập Ban chuyên án.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương được phân công làm Trưởng ban chuyên án, phối hợp với Công an Đăk Nông và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu... điều tra, phá án.

Cảnh sát khám xét một điểm sản xuất xăng dầu giả trong đường dây của ông Trịnh Sướng. Ảnh: Bộ Công an.

Từ ngày 28/5 đến 2/6, hàng trăm cảnh sát được huy động đồng loạt triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của ông Sướng. Khám xét 6 điểm ở TP HCM, TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, cảnh sát bắt quả tang 4 nhóm người, do Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa cầm đầu, đang pha chế, buôn bán xăng giả; thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan...

Kết quả điều tra xác định, ông Sướng và các đồng phạm lợi dụng danh nghĩa là doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu đã thực hiện hành vi sản xuất xăng giả. Từ năm 2017 đến nay, đường dây này đã chi 3.000 tỷ đồng mua dung môi pha trộn vào xăng kém chất lượng, cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu để tạo ra xăng E5 RON 92 và RON 95 giả.

Khai với cảnh sát, ông Sướng và các đồng phạm chỉ thừa nhận hơn hai năm qua mới bán ra thị trường được gần 19,5 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hơn hai năm qua, mỗi tháng đường dây của Trịnh Sướng bán ra thị trường 6 triệu lít xăng giả các loại. Kết quả giám định cho thấy xăng giả không đảm bảo chất lượng, có thể làm hỏng động cơ.

Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, đường dây của Trịnh Sướng hoạt động rất tinh vi. Ở các khu vực, kho bãi thực hiện việc pha chế, pha trộn xăng giả đều được canh gác rất cẩn mật. Thậm chí, hành vi này còn diễn ra trên tàu, trên biển nhằm qua mắt lực lượng công an.

Đến nay, cảnh sát đã thu giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại (gồm hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả, dung môi chưa pha, dung dịch...), cùng 50 kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi can.

Công an Đăk Nông đã khởi tố 23 bị can, bắt tạm giam 22 người (trong đó có ông Sướng); và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Đại gia Trịnh Sướng khai công thức pha trộn xăng giả

Hoàng Hạnh