Xe khách tông taxi, 3 người chết

Nghệ AnXe taxi chuyển hướng tại ngã tư thì bị xe khách đâm ngang khiến 3 người tử vong, tài xế taxi bị thương.

Tại nạn xảy ra lúc hơn 3h ngày 26/10 tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Taxi biển Nghệ An do anh Võ Thanh Minh (37 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển chở 3 người đi trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam, khi rẽ trái tại ngã tư có dải phân cách thì xe khách biển Đà Nẵng do tài xế Tuấn điều khiển lao tới đâm trúng.

Xe ta xi dập nát trong vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Tai nạn khiến xe taxi bị hất văng một đoạn về trước, dập nát. 3 hành khách trên xe là anh Võ Văn Hải (50 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) và hai vợ chồng quê Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong tại chỗ; tài xế Minh bị thương nặng.

Công an huyện Nghi Lộc đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ vụ tai nạn.