Xe biển xanh bỏ chạy sau tai nạn thuộc đơn vị của Bộ Công an

Nam tài xế lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã ra trình diện cơ quan công an.

Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Hưng Nguyên

Sáng 5/5, Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi gây tai nạn làm lái xe ôm Ngô Văn Phương (quê Giao Thủy, Nam Định) bất tỉnh, tài xế ôtô biển xanh đã ra trình diện. Đội điều tra của công an quận phối hợp với công an phường Đại Kim đang thu thập chứng cứ làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, xe biển xanh gây tai nạn thuộc một đơn vị của Bộ Công an, tuy nhiên vị này từ chối thông tin về danh tính tài xế cũng như đơn vị chủ quản chiếc xe.

Trong khi đó, ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, với xe biển xanh thuộc lực lượng vũ trang thì Bộ Công an có hệ thống đăng ký, đăng kiểm riêng. Qua tra cứu trên hệ thống dữ liệu quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Cục đăng kiểm không có thông tin về xe ôtô biển xanh 80A gây tai nạn.

Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng phần đuôi. Ảnh: Phương Sơn

Trước đó tối 4/5, ôtô 7 chỗ biển xanh 80A chạy trên đường Nguyễn Xiển hướng về Khuất Duy Tiến, khi đến đối diện khu đô thị The Manor Central Park phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) thì đâm vào xe Wave của ông Ngô Văn Phương (55 tuổi, quê Giao Thủy, Nam Định) đang chạy cùng chiều.

Cú đâm mạnh hất văng ông Phương xuống đường, lộn nhiều vòng rồi bất tỉnh. Nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 trong tình trạng nguy kịch.

Sau tai nạn, tài xế xe biển xanh không dừng lại mà bỏ chạy, khiến nhiều người đi đường bức xúc đuổi theo nhưng bất thành.