Vĩnh Long chi 200 tỷ đồng lắp camera giám sát

Tỉnh Vĩnh Long chi hàng trăm tỷ đồng để lắp 114 camera và xây ba trung tâm điều hành nhằm kiểm soát an toàn giao thông, an ninh trật tự.

"HĐND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông đường bộ", ông Phạm Minh Thiện - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cho biết tại cuộc họp báo định kỳ ngày 18/10.

Sẽ có 67 camera giám sát an ninh trật tự, 47 camera xử lý vi phạm giao thông đường bộ được lắp đặt. Ngoài ra, ba trung tâm quản lý, điều hành được xây dựng tại Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an TP Vĩnh Long với hệ thống trang thiết bị kết nối, lưu trữ, phân tích dữ liệu hiện đại.

Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 200 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác. Trong đó chi phí lắp đặt, xây dựng 167 tỷ đồng, còn lại là phí dự phòng. Sở Giao thông Vận tải là đơn vị thực hiện, dự kiến triển khai từ năm 2019 đến 2023.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần nâng cao năng lực kiểm soát tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Cửu Long