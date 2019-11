TP HCM cấm đường Lê Duẩn trong 3 ngày

TP HCMSở Giao thông Vận tải cấm tất cả xe vào đường Lê Duẩn đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteurt từ 0h ngày 15 đến 15h ngày 17/11.

Việc cấm đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019.

Lộ trình thay thế như sau: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Alexandre de Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur - Lê Duẩn.

Hay đường Lê Duẫn - Pasteur - Alexandre de Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Lê Duẩn - Công xã Paris - Hàn Thuyên - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Đường Lê Duẩn ở trung tâm TP HCM. Ảnh: Datawrapper

Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đề nghị người chạy các loại xe khi đi qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc hướng dẫn từ hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Từ năm 2005, Liên hiệp quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm để tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, và Việt Nam hưởng ứng các hoạt động này từ năm 2012.

Lễ tưởng niệm năm nay, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo dành một phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông vào lễ chào cờ và hệ thống phát thanh của trường...

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương cũng cùng các quỹ, tổ chức đoàn thể khác đi thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân... Ngoài ra, Ban An toàn giao thông các địa phương cũng phối hợp với Giáo hội Phật giáo tổ chức Lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Hoạt động chính năm nay là Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông diễn ra lúc 7h30 ngày 17/11 (chủ nhật) tại đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM.

Hữu Nguyên