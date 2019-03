Tổng giám đốc ACV: Tân Sơn Nhất sẽ được khắc phục từng hạng mục

Ông Vũ Thế Phiệt cho rằng một số đánh giá năm 2018 của Tân Sơn Nhất không thay đổi so với 2017 đã là "cố gắng lớn" của doanh nghiệp.

Đánh giá về xếp hạng chất lượng dịch vụ tại 6 cảng được Cục Hàng không công bố ngày 11/3, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không (ACV - đơn vị quản lý 21 cảng) cho biết, sẽ phân tích làm rõ những mặt được, chưa được và phản hồi Cục.

Đề cập nguyên nhân Tân Sơn Nhất đứng thứ hạng thấp, ông Phiệt cho rằng do sân bay đang quá tải so với công suất thiết kế nên chất lượng phục vụ không thể so sánh với các sân bay nhỏ như Cát Bi, Cam Ranh. Nhiều tiêu chí đánh giá năm 2018 của Tân Sơn Nhất không thay đổi so năm 2017 đã là "cố gắng lớn" của doanh nghiệp. Một số đánh giá như wifi kém là do có những thời điểm lượng người truy cập đông khiến tắc nghẽn.

"Chúng tôi sẽ tập trung rà soát, đánh giá từng hạng mục tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ đó lên kế hoạch khắc phục", ông Vũ Thế Phiệt nói.

Sân bay Nội Bài đã được cải thiện chất lượng dịch vụ. Ảnh: Xuân Hoa.

Trong danh sách xếp hạng chất lượng dịch vụ sân bay của Cục Hàng không, Nội Bài đứng thứ 4 sau Cát Bi, Cam Ranh, Đà Nẵng. Trong khi theo xếp hạng của Skytrak, tổ chức hàng đầu thế giới xếp hạng hàng không, Nội Bài đứng thứ 83 trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, kết quả đánh giá của Skytrax dựa trên nhiều ý kiến của hành khách quốc tế thường xuyên xuyên đến. Nội Bài phục vụ 30 triệu khách quốc tế (chiếm 40% sản lượng) nên đánh giá của khách quốc tế về một số tiêu chí sẽ khác biệt so với hành khách trong nước.

Đại diện sân bay cho hay, năm 2018, đơn vị cải tiến chất lượng dịch vụ, an ninh an toàn, triển khai biện pháp chống ùn tắc nhà ga T2. Với đánh giá về chất lượng của hành khách trong nước, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát để tăng chất lượng dịch vụ.

Ngày 11/3, Cục Hàng không đã công bố kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ 6 cảng do hành khách đánhh giá. Ở tất cả tiêu chí, hành khách đánh giá chất lượng dịch vụ tại cảng Cát Bi đứng vị trí cao nhất với trung bình 4,56 điểm; tiếp theo là Cam Ranh đạt 4,31 điểm; Đà Nẵng 4,23 điểm; Nội Bài 4,22 điểm; Phú Quốc 4,04 điểm. Đứng cuối là cảng Tân Sơn Nhất với 3,96 điểm.

Cơ quan quản lý đã tổng hợp 25.000 phiếu khảo sát với 25 tiêu chí đánh giá về sự hài lòng của hành khách với 7 khu vực cảng hàng không, gồm: nhà ga đi; nơi làm thủ tục; điểm soi chiếu an ninh; xuất nhập cảnh; phòng chờ ra máy bay; nhà ga đến và phương tiện giao thông công cộng.