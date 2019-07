Tổng cục Đường bộ sẽ thu hồi thông báo dừng thu phí 4 dự án BOT

Thông báo cấm bán vé ở 4 trạm BOT "gây xáo trộn và bất ổn cho trạm thu phí" nên Tổng cục Đường bộ sẽ phải rút lại văn bản này.

Sáng 8/7, tại cuộc họp về thu phí không dừng, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Đường bộ rút lại thông báo tạm dừng thu phí tại 4 dự án BOT.

Trước đó ngày 5/7, Tổng cục Đường bộ đã ra thông báo trên với lý do các doanh nghiệp chưa ký phụ lục hợp đồng thu phí không dừng (ETC). Theo giải thích của cơ quan này, thông báo có mục đích nhắc nhở các nhà đầu tư nhanh chóng ký điều chỉnh hợp đồng ETC để kịp tiến độ triển khai trên cả nước.

Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp BOT đều cho biết họ đã ký phụ lục hợp đồng thu phí không dừng từ 1-2 năm trước và đang thu phí ổn định.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh tỷ lệ doanh thu trích lại cho nhà cung cấp dịch vụ ETC nên một số doanh nghiệp cần ký thêm phần điều chỉnh này, chứ không phải các đơn vị đó không muốn ký phụ lục hợp đồng - lý do mà Tổng cục Đừng bộ đưa ra để thông báo dự kiến cấm bán vé cho phương tiện qua trạm.

BOT Bắc Hải Vân đã có làn thu phí không dừng. Ảnh: Anh Duy.

Đại diện BOT Đức Long - Gia Lai cho hay, trạm thu phí trên quốc lộ 14 của đơn vị này đã có 4 làn không dừng, nên việc Tổng cục Đường bộ ra văn bản như vậy khiến nhà đầu tư rất ngạc nhiên.

"Mấy ngày qua, nhiều doanh nghiệp vận tải gọi điện hỏi chúng tôi tại sao phải dừng thu phí và có thể gây làn sóng rút tiền đã mua vé tháng, gây xáo trộn, bất ổn cho trạm thu phí. Chúng tôi yêu cầu Tổng cục Đường bộ đính chính văn bản", đại diện BOT Đức Long - Gia Lai nói.

Khẳng định đồng tình với chủ trương thu phí không dừng của Chính phủ, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng tỷ lệ mà họ phải trích lại cho đơn vị cung cấp dịch vụ ETC là chưa hợp lý.

Cụ thể, các dự án phải trích từ 2% đến 4,5%, thậm chí 7% doanh thu làn không dừng, trong khi với nhiều đơn vị thì doanh thu dự án BOT hiện nay chưa đủ trả lãi vay ngân hàng. Một số chủ đầu tư phản ánh chi phí lắp đặt ETC khiến phương án tài chính của dự án tăng hàng trăm tỷ đồng và kéo dài thời gian thu phí 1-2 năm. Doanh nghiệp muốn tự đàm phán với đơn vị cung cấp dịch vụ ETC thay vì Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu họ phải trả theo tỷ lệ doanh thu.

Trước các ý kiến trên, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ yêu cầu Tổng cục Đường bộ rút lại thông báo tạm dừng thu phí với 4 dự án BOT. Đồng thời, ông chỉ đạo Vụ đối tác công tư (PPP) tính toán tỷ lệ trích lại cho nhà cung cấp dịch vụ ETC, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa bên cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư BOT.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, tỷ lệ trích hiện nay Bộ đưa ra chỉ là tạm tính, khi nào thanh quyết toán dự án thu phí không dừng mới có số liệu chính thức.

Thứ trưởng Thọ cho biết, tổng vốn đầu tư để lắp đặt thu phí không dừng tại 44 trạm BOT trên toàn quốc (giai đoạn một) là 1.700 tỷ đồng và sẽ được phân bổ hợp lý, công bằng cho các dự án. Trạm gần thành phố với lưu lượng xe cao thì tỷ lệ trích phải cao; trạm nhỏ có doanh thu thấp thì trích vừa phải.

"Không có chuyện nhà đầu tư BOT phải bàn giao toàn bộ trạm cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, mà chỉ bàn giao một số làn để tổ chức thu phí theo công nghệ ETC. Tất cả nhân sự, tài sản của trạm thu phí vẫn thuộc doanh nghiệp dự án quản lý", ông Thọ nhấn mạnh.

Trước đó ngày 5/7, Tổng cục Đường bộ thông báo dừng thu phí sử dụng đường bộ kể từ 18h ngày 10/7 nếu doanh nghiệp không ký phụ lục hợp đồng ETC, gồm các trạm thu phí: Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp; Bắc Hải Vân thuộc dự án hầm đường bộ Phú Gia - Phước Tượng; Cam Thịnh thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa; hai trạm thu phí tại Km1610+800 và Km1667+470 thuộc dự án mở rộng quốc lộ 14 đoạn qua TP Pleiku.