Tổng cục Đường bộ rút lệnh dừng thu phí với 4 dự án BOT

Chủ đầu tư các dự án BOT đã cơ bản thống nhất điều chỉnh phụ lục hợp đồng về thu phí không dừng với Bộ Giao thông Vận tải.

Chiều 9/7, Tổng cục Đường bộ đã có văn bản gửi các Cục quản lý đường bộ II, III, IV về việc không dừng thu phí tại 3 trạm thu phí Bắc Hải Vân, Cam Thịnh, quốc lộ 1 qua Cần Thơ như thông báo ngày 5/7 của Tổng cục.

Quyết định của Tổng cục Đường bộ dựa theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải về kết quả đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) giữa Bộ và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải cho hay đã cơ bản thống nhất nội dung phụ lục hợp đồng ETC với các doanh nghiệp BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp (quản lý trạm thu phí quốc lộ 1 qua Cần Thơ), BOT Phước Tượng - Phú Gia (trạm thu phí Bắc Hải Vân), BOT quốc lộ 1 qua Khánh Hòa (trạm Cam Thịnh). Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ không dừng thu phí với các dự án này.

Trước đó một ngày, Tổng cục Đường bộ cũng thông báo với Cục quản lý đường bộ III và doanh nghiệp dự án BOT Đức Long - Gia Lai về việc doanh nghiệp này đã hoàn tất đàm phán, ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng ETC. Vì vậy Tổng cục Đường bộ rút việc tạm dừng thu phí với hai trạm BOT trên quốc lộ 14 do Công ty CP BOT Đức Long - Gia Lai quản lý.

Trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đã có làn thu phí không dừng. Ảnh: Cửu Long.

Các trạm thu phí trên đã được chủ đầu tư triển khai thu phí không dừng bằng hợp đồng ký kết với Bộ Giao thông Vận tải từ 2 năm trước. Tuy nhiên, mới đây Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị dự án điều chỉnh mức doanh thu trích lại cho đơn vị cung cấp dịch vụ ETC nên yêu cầu các chủ đầu tư BOT ký điều chỉnh phụ lục hợp đồng. Sau đó, các doanh nghiệp dự án chậm ký kết điều chỉnh phụ lục hợp đồng vì cho rằng tỷ lệ trích lại cho đơn vị ETC tăng so với trước.

Trước sự chậm trễ của doanh nghiệp, ngày 5/7, Tổng cục Đường bộ đã thông báo sẽ tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ kể từ 18h ngày 10/7 với các trạm BOT nêu trên. Theo Tổng cục Đường bộ, thông báo này có mục đích nhắc nhở các nhà đầu tư nhanh chóng ký điều chỉnh hợp đồng ETC để kịp tiến độ triển khai trên cả nước.

Tại cuộc họp sáng 8/7, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ rút lại thông báo dừng thu phí cho dù nhà đầu tư chưa hoàn tất đàm phán điều chỉnh hợp đồng, bởi thông báo này sẽ "gây xáo trộn và bất ổn tại các trạm BOT".