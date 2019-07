Thượng úy CSGT bị người đi xe máy tông trọng thương

Thấy nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao trên đường ở Hải Phòng, thượng úy Nguyễn Trọng Quý ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng bị tông trúng.

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị hất tung lên rồi ngã xuống đường bất tỉnh. Ảnh: Giang Chinh

11h trưa 9/7, tổ cảnh sát giao thông huyện An Lão làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 354, đoạn trước chợ Thái (xã Mỹ Đức, An Lão), phát hiện thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao. Thượng úy Nguyễn Trọng Quý ra hiệu dừng xe, nhưng nam thanh niên tăng ga, lao thẳng vào người anh Quý.

Cú tông mạnh khiến thượng úy Quý ngã sấp xuống đường, bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) với thương tích nặng. Cảnh sát cùng người dân đổ ra đường hỗ trợ dừng xe nam thanh niên.

Công an huyện An Lão xác định người gây tai nạn cho thượng úy Quý là Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú huyện An Lão, Hải Phòng). Bị thương nhẹ sau va chạm, Thắng đang bị tạm giữ để điều tra.