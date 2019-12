Thủ tướng: 'Kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ cán mốc 500 tỷ USD'

Lãnh đạo Chính phủ thông báo, năm 2019 kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ cán đích 500 tỷ USD; xuất siêu hơn 9,1 tỷ USD.

Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 11/2019 Video: Trực tiếp cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ.

Chủ trì họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói Chính phủ thống nhất đánh giá kinh tế Việt Nam qua 11 tháng năm 2019 "tiếp tục xu hướng chuyển biến tích cực".

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2019 tăng 0,96% so với tháng trước, chủ yếu do giá thịt lợn. Tuy nhiên, bình quân 11 tháng chỉ tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ, đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 tăng trưởng hai con số (12,6%) - đây là mức tăng cao nhất trong 6 năm qua. Tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 1,8 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay, lũy kế 11 tháng đạt gần 16,3 triệu lượt người, tăng 15,4%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 241 tỷ USD, tăng 7,8%. Xuất siêu 9,1 tỷ USD, là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam xuất siêu. "Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2019 kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ cán đích 500 tỷ USD", ông Dũng nói.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Chính phủ cho rằng còn một số tồn tại cần giải pháp cụ thể từ nay đến đầu năm 2020. Trong đó, ngành nông nghiệp lưu ý ảnh hưởng kép của dịch bệnh và giá nông sản giảm; không để xảy ra tình trạng khan hiếm thực phẩm trong dịp Tết.

Các địa phương chấn chỉnh tình trạng phá rừng, nhất là một số tỉnh ở Tây Nguyên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và TP HCM cần chú ý tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm.

"Về vấn đề hình ảnh đường lười bò len lỏi vào các sản phẩm nghệ thuật, sách báo... thời gian qua, Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ, không để các sản phẩm có hình ảnh này phát tán ra thị trường", ông Dũng cho hay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Tại phiên họp lần này, các thành viên Chính phủ đã chia tay nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế với bà Tiến. Hiện bà Tiến giữ chức Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

"Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiều đóng góp, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình với những tiến bộ rõ nét của ngành y tế thời gian qua", Thủ tướng nói.

"Hôm nay là ngày đáng nhớ trong cuộc đời", nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ. Theo bà, sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, các Phó thủ tướng thời gian qua đã giúp ngành y tế Việt Nam có nhiều đổi mới, hội nhập "đạt được những kết quả mà quốc tế đánh giá tích cực".

Tiếp tục cập nhật.