Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,96% so với tháng trước, chủ yếu do giá thịt lợn và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đây là mức tăng cao nhất trong 9 năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung thịt lợn giảm làm giá thịt lợn và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao.

Tuy nhiên, tính bình quân 11 tháng, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018, thấp nhất trong ba năm gần đây. CPI tháng 11/2019 so với tháng 12/2018 tăng 3,78%, thấp hơn mục tiêu 4% được Quốc hội đặt ra.

9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng trong tháng 11 so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 2,74%, được đóng góp bởi lương thực tăng 0,26% và thực phẩm tăng 4,11%. Hai nhóm có chỉ số giá giảm trong tháng là giao thông giảm 0,73% do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu và bưu chính viễn thông giảm 0,09%.

Lạm phát cơ bản tháng 11/2019 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục thống kê, giá vàng trong nước tháng qua đã giảm theo giá vàng thế giới do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra công bố về việc chưa có chính sách hạ lãi suất âm.

Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 24/11 giảm 1,65% so với tháng 10. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 11 giảm 0,63% so với tháng trước. Nhưng nếu xét từ đầu năm, giá vàng trong nước tăng 11,65% so với tháng 12/2018 và tăng 17,12% so với cùng kỳ năm trước.

