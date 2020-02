Hà NộiNam tài xế taxi đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân bị xử phạt 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Taxi đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân bị một tài xế ôtô ghi lại. Ảnh cắt từ video.

Ngày 25/2, đại diện phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua hình ảnh người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã mời tài xế lên làm việc. Tại trụ sở công an, nam tài xế thừa nhận vi phạm và giải thích do có việc gấp nên đã đi ngược chiều để kịp thời gian. Nam tài xế sau đó ký vào biên bản nộp phạt, hứa không tái phạm.

Trước đó ngày 4/2, nam tài xế taxi đã cố tình đi vào làn đường ngược chiều trên cầu Nhật Tân và bị một tài xế khác ghi lại. Chiếc taxi này chạy ở làn ngoài cùng dành cho xe ôtô với tốc độ 90 km/h, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và khiến nhiều tài xế ôtô phải vội vàng đánh lái tránh.

Theo nghị định 100, từ đầu năm 2020, mức phạt hành vi đi vào đường ngược chiều đối với tài xế ôtô tăng từ mức cao nhất 1,2 triệu đồng lên 3 - 5 triệu đồng. Với lỗi đi ngược chiều trên cao tốc, tài xế ôtô bị phạt từ 16 - 18 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 - 7 tháng.