Tân Sơn Nhất đứng cuối bảng chất lượng dịch vụ 6 sân bay trong nước

Đứng đầu bảng xếp hạng chất lượng dịch vụ là sân bay Cát Bi (Hải Phòng), sân bay Nội Bài (Hà Nội) xếp thứ tư.

Ngày 11/3, Cục Hàng không công bố khảo sát từ tháng 10 đến tháng 12/2018 tại 6 cảng hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc và Cát Bi.

Cơ quan quản lý đã tổng hợp 25.000 phiếu khảo sát với 25 tiêu chí đánh giá về sự hài lòng của hành khách đối với 7 khu vực cảng hàng không, gồm: Nhà ga đi; nơi làm thủ tục hàng không; điểm soi chiếu an ninh; xuất nhập cảnh; phòng chờ ra máy bay; nhà ga đến và phương tiện giao thông công cộng.

Hàng nghìn người đến đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết cổ truyền vào trưa 24/1 tại sảnh đón của ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở tất cả các tiêu chí, hành khách đều đánh giá chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không Cát Bi đứng vị trí cao nhất với trung bình 4,56 điểm; tiếp theo là Cam Ranh đạt 4,31 điểm; Đà Nẵng 4,23 điểm; Nội Bài 4,22 điểm; Phú Quốc 4,04 điểm. Đứng cuối là cảng hàng không Tân Sơn Nhất với số điểm 3,96.

Các điểm số thấp nhất của sân bay Tân Sơn Nhất thể hiện tại 6 trong số 7 tiêu chỉ trên, chỉ cao hơn sân bay Phú Quốc tại mục Phòng chờ sân bay.

Cục Hàng không đánh giá chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không Cát Bi được hành khách đánh giá cao nhất trong 6 sân bay, tiếp đó là Cam Ranh và Đà Nẵng có thể do các cơ sở này có sự đầu tư mới trong năm 2018 với việc đưa nhà ga hành khách quốc tế vào khai thác.

Về nguyên nhân sân bay Tân Sơn Nhất đạt điểm thấp, Cục Hàng không nhận định do lượng hành khách qua cảng này năm 2018 đạt trên 38 triệu người, tăng 6,4% so năm 2017, trong khi công suất thiết kế chỉ có 25 triệu khách đã gây nên tình trạng quá tải. Mặc dù xếp thấp nhất trong số 6 cảng hàng không, trung bình tất cả các tiêu chí năm 2018 của Tân Sơn Nhất đạt 3,96 điểm, không thay đổi so năm 2017. Đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh quá tải tại cảng hàng không này.

Cụ thể, năm 2018, Tân Sơn Nhất tăng điểm ở tiêu chí "khu vực làm thủ tục hàng không", "soi chiếu an ninh", "xuất nhập cảnh"; còn các tiêu chí "nhà ga đến", "nhà ga đi", "phương tiện giao thông công cộng" và "phòng chờ ra tàu bay" giảm nhẹ so với năm 2017.

Hành khách tại phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đoàn Loan

Cảng Nội Bài mặc dù điểm trung bình đứng thứ hai sau Đà Nẵng nhưng tất cả các tiêu chí đều tăng. Điều đó cho thấy sân bay này đã cải thiện cơ sở hạ tầng, nhân viên làm thủ tục và đảm bảo an ninh.

Ngoài ra, kết quả khảo sát còn cho thấy công tác đào tạo đội ngũ nhân viên của các hãng hàng không và công ty dịch vụ mặt đất tiến bộ hơn về cách ứng xử, thái độ đối với hành khách cũng như chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiêu chí về "chất lượng wifi" tại nhà ga đi và khu vực phòng chờ ra tàu bay có số điểm tăng nhẹ so với năm 2017. Theo Cục Hàng không, đây là kết quả thể hiện sự đầu tư của Tổng công ty Cảng hàng không, song đây vẫn là hạng mục đạt điểm thấp nhất và cần cải thiện hơn nữa.