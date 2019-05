Tài xế tử vong trong cabin bẹp rúm

Lực lượng cứu hộ mất hơn nửa giờ cắt khung xe đưa thi thể tài xế ra ngoài, sau vụ chạm với ôtô tải ở Nghệ An.

Xe bán tải bị dập nát cabin. Ảnh: CTV.

Khoảng 7h ngày 2/5, ôtô tải biển Hưng Yên chạy trên quốc lộ 48 hướng thị xã Thái Hòa đi huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khi tới huyện Quỳnh Lưu, khi đang xuống dốc, ôtô tải đã va chạm với xe bán tải biển Nghệ An chạy chiều ngược lại, do anh Tạ Khắc Hương (42 tuổi, trú TP Vinh) cầm lái.

Tại hiện trường, xe bán tải đâm đầu xuống mương nước bên phải, cabin dập nát, nam tài xế tử vong tại ghế lái. Lực lượng cứu hộ mất hơn nửa giờ dùng máy cắt một số bộ phận của xe để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Xe tải choán hết hai làn đường sau tai nạn. Ảnh: CTV.

Cách xe bán tải vài chục mét, xe tải đâm đầu sang bên trái làn đường ngược chiều, choán hết cả hai làn đường, tài xế bị thương.

Công an huyện Quỳnh Lưu đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn và điều tiết giao thông.