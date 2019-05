Ôtô tuần tra của cảnh sát va chạm xe máy, một người tử vong

Sau va chạm với ôtô tuần tra của cảnh sát giao thông Bình Định, người đàn ông chạy xe máy ngã xuống đường, chết tại bệnh viện.

Chiều 16/4, ôtô của Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định chạy trên quốc lộ 19, hướng từ thị xã An Nhơn lên huyện Tây Sơn. Đến phường Nhơn Hòa, ôtô va chạm với xe máy do ông Huỳnh Văn Ty (63 tuổi) chạy cùng chiều.

Ôtô tuần tra móp méo một bên đầu sau tai nạn. Ảnh: Tú Lê.

Cú tông khiến xe máy hư hỏng nặng, còn ôtô bị móp phần đầu. Ông Ty bị chấn thương, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Thượng tá Võ Văn Chín - Trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đây là tai nạn khi xe tuần tra kiểm soát trên đường, không phải truy đuổi người dân vi phạm giao thông.

"Sự việc liên quan đến cán bộ chiến sĩ nên Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ", thượng tá Chín nói.