Nhiều xã miền Trung bị nước lũ cô lập

Áp thấp nhiệt đới Kajiki gây mưa lớn tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi từ đêm 2/9 đến nay. Ngập lụt nghiêm trọng đã xuất hiện ở một số xã, huyện của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Tại Hà Tĩnh, các huyện bị ngập đường tỉnh lộ, nước tràn vào nhà dân gồm Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà. Riêng huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập, nặng nhất là Phương Mỹ, Phương Điền, Lộc Yên, Hà Linh đã bị cô lập hoàn toàn. Những vùng này nước ngập sâu gần một mét, người dân phải di chuyển vật nuôi đến vùng cao, thu dọn đồ đạc lên mái nhà chờ nước rút.

Tình trạng ngập lụt và cô lập còn diễn ra ở 6 xã thuộc huyện Hương Sơn gồm Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú và Sơn Bình, cầu Trốc Vạc (xã Sơn Kim 2) bị nước lũ cuốn trôi. Huyện Vũ Quang có hơn 400 hộ dân không thể giao thông với bên ngoài.

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng 4/9, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hương Khê) và Ngàn Phố (Hương Sơn) đã đạt đỉnh và xuống chậm nên nhiều xã có nguy cơ ngập lụt cục bộ kéo dài.

Tại Quảng Bình, mưa lớn kéo dài cũng khiến hơn 1.000 hộ dân bị ngập lụt và chia cắt. Nhiều xã, bản tại các huyện miền núi như Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch bị nước lũ chia cắt, trong đó riêng xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) đã có 400 nhà bị ngập.

Chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân lên nhà tránh lũ. Nếu nước sông Gianh tiếp tục dâng cao, huyện Tuyên Hóa sẽ tổ chức di dời 600 hộ với hơn 2.200 nhân khẩu lên vị trí an toàn.

Công tác sơ tán di dời dân ở các vùng bị ngập lụt và cô lập cũng đang diễn ra trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Người dân địa phương cho biết, đây là trật lụt nghiêm trọng nhất 10 năm qua trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn và nước sông Sê Pôn liên tục dâng cao.

Ông Nguyễn Ngọc Nhân (trú khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá) cho biết, nước lũ tràn vào nhà ông từ 2h30 đến 5h sáng ngày 4/9. "Nước vào nhanh, gia đình tôi không kịp di dời đồ đạc", ông Nhân nói và cho biết phía sau nhà ông, nhiều ngôi nhà khác bị nước ngập đến tận mái.

Giống hoàn cảnh ông Nhân, nhà ông Nguyễn Văn Minh ở cùng khóm bị nước lũ tràn vào lúc khoảng 3h sáng 4/9, hiện ngập đến 1,5 mét. Ông Minh nói: "Tài sản kê tạm lên cao chứ không kịp chuyển đi. Người thì sang ở nhờ nhà hàng xóm có nhà hai tầng". Gần trưa, ông Minh mượn thuyền để chèo ra khu vực cao mua cơm về cho gia đình.

Từ đêm 3/9 và rạng sáng 4/9, bộ đội biên phòng Quảng Trị đã huy động hơn 500 chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu để hỗ trợ, di dời người dân đến nơi an toàn. Thiếu tá Ngô Quang Thuyên, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, cán bộ, chiến sĩ phải đi đến từng nhà trong vùng ngập lụt, đưa từng người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Đến nay, toàn huyện Hướng Hoá có 600 nhà dân bị ngập, hơn 1.000 hộ, 4.000 nhân khẩu ở thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành, Tân Long... đã di dời đến nơi an toàn là nhà cộng đồng, nhà cao tầng. Chính quyền cũng hỗ trợ người dân lương thực thực phẩm, nước uống. Những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị ngập sẽ tiếp tục được di dời.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày 2, 3/9 các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to với lượng phổ biến 250-450 mm, một số trạm mưa lớn, như: Vinh (Nghệ An) 430 mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 490 mm; Trường Sơn (Quảng Bình) 530 mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 520 mm...

Dự báo từ nay đến ngày 5/9, một số khu vực ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa với tổng lượng phổ biến 70-150 mm.