Người dân đội nắng về miền Tây ăn Tết

Quốc lộ 1A qua Tiền Giang ùn tắc kéo dài hàng km, cầu Rạch Miễu xe nhích từng mét khi người dân từ Sài Gòn đổ về quê đón Tết.

Sáng 28 Tết, lưu lượng xe máy trên quốc lộ N2 (Long An) hướng về đồng bằng sông Cửu Long tăng đột biến. Do mặt đường hẹp, mỗi bên một làn ôtô đã dẫn đến tình trạng xe cộ ùn ứ kéo dài nhiều km trong khoảng một giờ, sau đó phương tiện thưa dần.

Trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, lượng ôtô cũng tăng cao. Khu vực vòng xoay đường vào trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành, Tiền Giang) mặt đường vừa được mở rộng, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra kẹt xe.

Dòng xe cộ nối đuôi nhau gần một km tại khu vực giao nhau quốc lộ 1A và đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương. Ảnh: Hoàng Nam.

Tại ngã tư Lương Phú (nút giao quốc lộ 1A và đường dẫn vào cao tốc Trung Lương), hàng chục cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cùng thanh niên tình nguyện đã có mặt từ sớm điều tiết. Tuy nhiên, do lượng ôtô từ cao tốc đổ về, kết hợp dòng xe máy đông hàng nghìn chiếc, khoảng 9h, tình trạng kẹt xe bắt đầu xảy ra, kéo dài khoảng một km. CSGT phải liên tục ra hiệu lệnh cho xe chạy dù đang đèn đỏ. Ở chiều ngược lại hướng về TP HCM đường thông thoáng.

"Biết là trưa nắng, nhưng đường còn xa, về đến Cà Mau, hơn 200 cây số nữa nên phải cố, vừa chạy vừa mang nước theo uống, chứ đợi đến chiều mát nhiều người đi, đường sẽ kẹt nặng hơn", anh Huỳnh Hải Đăng (35 tuổi, công nhân) cho biết.

Giữa trưa nắng gắt, khoảng 34 độ C, mỗi khi đến khu vực đèn đỏ, hàng nghìn người đi xe máy đều phải tháo khẩu trang vì trời nóng, khói bụi ngột ngạt. Nhiều em nhỏ lộ vẻ mệt nhọc, nằm ngủ trên tay cha mẹ giữa dòng xe.

Còn hơn một km đến cầu Rạch Miễu, chị Nguyễn Thị Ngọc (27 tuổi, công nhân) tấp xe vào một lùm cây. Sau khi kiểm tra dây cột chiếc vali cùng nhiều hộp quà bánh vào yên xe, chị ngồi bên lề đường nghỉ chân, uống nước, lau mồ hôi sau khi vượt qua đoạn đường đông nghịt người trên quốc lộ 1A đoạn Tiền Giang. "Có người bạn mới bị chặt chém chai nước suối 20 nghìn, nên từ TP HCM, tôi mua sẵn mấy chai bỏ theo uống, đến Trà Vinh là vừa", chị Ngọc nói.

Hàng nghìn xe máy, ôtô "chôn chân" trên quốc lộ 1A đoạn qua Tiền Giang. Ảnh: Hoàng Nam.

Tại cầu Rạch Miễu, do hết thời gian cấm xe tải trên 16 tấn (từ 9h đến 11h trưa), dòng xe máy lẫn ôtô bắt đầu chen chúc nhau qua cầu. Do mặt cầu hẹp, nhiều xe tải nặng chạy như "rùa bò", nên khoảng 10 phút lại xảy ra ùn tắc. Lực lượng chức năng phải vất vả điều tiết, chặn các xe từ tuyến đường hai bên lên cầu để hạn chế gây hỗn loạn khu vực chân cầu.

Cách đó hơn 10 km, cầu Rượu trên quốc lộ 1A (Châu Thành, Tiền Giang) vẫn chưa kịp hoàn thành theo tiến độ, nhưng xe cộ khá thông thoáng. Ngành chức năng nhận định, trong buổi chiều hoặc tối nhiều khả năng người dân đổ về miền Tây sẽ đông hơn khi kết thúc ngày làm việc cuối, bắt đầu kỳ nghỉ Tết 7 ngày.

Ôtô, xe máy chen chúc nhau qua cầu Rạch Miễu trưa 28 Tết. Ảnh: Hoàng Nam.

Trước đó, nhiều tỉnh đã lên kế hoạch ứng phó nạn kẹt xe dịp Tết. Tỉnh Long An nâng cấp, mở rộng tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua TP Tân An dài 6 km, mặt đường rộng 9-19 m, 4-6 làn xe, xây mới cầu Tân An dài 400 m, rộng 12 m.

Tổng cục Đường bộ cũng đã đồng ý hạn chế xe có tải trọng trên 16 tấn và xe kéo rơ-mooc các loại qua cầu Rạch Miễu và quốc lộ 60. Theo đó, hướng Tiền Giang đi Bến Tre, các xe trên sẽ bị cấm qua cầu 9h-11h, 15h-18h và 15h-18h với hướng còn lại. Thời gian áp dụng lệnh cấm xe từ 23 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng.

Các tuyến quốc lộ chính về miền Tây. Ảnh: Thanh Huyền.

Hoàng Nam