Nghệ An sẽ di dời gần 700 hộ để làm cao tốc Bắc Nam

Ngày 30/11, tại TP Vinh (Nghệ An), Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đã làm việc với lãnh đạo Nghệ An liên quan tới tiểu dự án giải phóng mặt bằng và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc Bắc Nam đoạn quan Nghệ An.

Sơ đồ tuyến cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An).

Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An dài 88 km, được chia làm hai dự án thành phần là đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Diễn Châu (Nghệ An) dài 50 km (Thanh Hóa 6,5 km; Nghệ An 43,5 km) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.380 tỷ đồng. Đoạn Diễn Châu đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh) dài hơn 49 km (trong đó Nghệ An hơn 44 km) với mức đầu tư dự kiến hơn 13.300 tỷ đồng.

Theo đơn vị tư vấn, 39 xã của 6 huyện Nghệ An gồm Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên có cao tốc chạy qua. Để phục vụ dự án, dự kiến 697 nhà dân phải di dời. Từ tháng 3/2019, Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông) bắt đầu bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương.

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, khẳng định chính quyền sẽ tập trung giải phóng mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, do liên quan tới lượng lớn hộ dân phải di dời, Nghệ An đề nghị Ban quản lý dự án cần bàn giao cọc giải phóng mặt bằng sớm hơn so với kế hoạch để địa phương có kế hoạch triển khai.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật tại buổi làm việc hôm nay. Ảnh: Văn Duy.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, sắp tới Bộ và Ban quản lý dự án 6 sẽ làm việc trực tiếp với các địa phương có cao tốc đi qua để làm rõ số diện tích đất bị thu hồi và số hộ bị ảnh hưởng. Đại diện Bộ Giao thông cũng nhấn mạnh việc giải phóng mặt bằng phải được làm cẩn thận.

Giai đoạn 2017-2020, dự án cao tốc Bắc Nam được đầu tư 654 km, chia làm 11 dự án thành phần, với các đoạn từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh); từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên Huế); từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai), Cầu Mỹ Thuận 2, Tiền Giang và Vĩnh Long. Trong 11 dự án có 3 dự án sử dụng vốn ngân sách và 8 dự án huy động vốn xã hội hóa. Dự kiến tổng mức đầu tư 8 dự án khoảng 104.070 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Nhà nước 40.360 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng, tái định cư. Quốc hội đã yêu cầu các dự án cơ bản hoàn thành năm 2021.